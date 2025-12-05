Live TV

Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut

om cu cutit in mana
Foto cu caracter ilustrativ: Shuttertsock

Un tânăr de 26 de ani este cercetat pentru omor calificat prin cruzimi, după ce şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit. Între cei doi a izbucnit un scandal, în Sectorul 4 din Bucureşti, iar fiul şi-a atacat tatăl. Bărbatul mai în vârstă a reuşit să dezarmeze agresorul iniţial, dar acesta a luat apoi alte trei cuţite din bucătorie şi şi-a lovit tatăl în cap, gât şi piept.

„La data de 05.12.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală împotriva unui inculpat (bărbat în vârstă de 26 de ani), cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, în modalitatea omorului calificat, prin cruzimi”, a anunţat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, citat de News.ro.

Potrivit procurorilor, joi, în cursul dimineţii, în timp ce se aflau la locuinţa unde aveau domiciliul, situată în Bucureşti, Sector 4, pe fondul unei stări conflictuale preexistente, între inculpat şi tatăl acestuia (un bărbat în vârstă de 54 de ani) a izbucnit o altercaţie fizică.

„În acest context, inculpatul a luat un cuţit şi a atacat victima, care a reuşit iniţial să se apere şi să îl dezarmeze. Ulterior, inculpatul a luat din bucătărie alte trei cuţite, cu care a lovit victima în zone vitale – cap, gât, torace – precum şi la nivelul braţelor. Leziunile suferite au condus la decesul acesteia la scurt timp. Ca urmare a faptului că inculpatul i-a aplicat victimei 18 lovituri de cuţit, cauzându-i multiple plăgi înjunghiate, au fost reţinute elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunii de omor – săvârşirea faptei prin cruzimi”, au precizat procurorii.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar vineri procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.

