Un tânăr din Argeş i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare. A fost arestat preventiv

Data publicării:
scuter
Un tânăr din oraşul Mioveni, județul Argeș, suspectat că i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare, a fost arestat preventiv pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Potrivit IPJ Argeş, incidentul a fost sesizat autorităţilor în cursul zilei de duminică.

„Poliţiştii au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 de către un bărbat cu privire la o stare conflictuală cu fiul său, care s-ar fi prezentat la o înmormântare cu un scuter şi ar fi devenit agresiv faţă de membrii propriei familii. Din primele verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 25 de ani, din Mioveni, ar fi venit la înmormântare deplasându-se pe un scuter, acroşând în mod intenţionat pe tatăl şi pe sora sa, iar ulterior s-ar fi dat jos de pe scuter, agresând şi pe mama sa”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

IPJ Argeş precizează că poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, fără măsura monitorizării electronice. A fost totodată întocmit un dosar penal pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, cercetările fiind desfăşurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Tânărul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, iar luni Judecătoria Piteşti a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

