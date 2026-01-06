Live TV

Un tânăr din Constanța a provocat un incendiu în care au ars 3.000 de baloți de paie. Polițiștii l-au reținut

pompieri foto arhiva digi24
Foto: Arhivă Digi24

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce, la sfârşitul anului trecut, a provocat un incendiu în localitatea Poarta Albă, în urma căruia au ars 3000 de baloţi de paie. Prejudiciul se ridică la peste 90.000 de lei.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, marţi, că un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru distrugere prin incendiere.

„Astfel, la data de 30 decembrie, în jurul orei 3.10, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Medgidia au fost sesizaţi cu privire la faptul că în localitatea Poarta Albă a avut loc un incendiu, în urma căruia au fost distruşi aproximativ 3000 de baloţi de paie. Ulterior, în urma cercetărilor, a fost identificat un bărbat care este suspectat că ar fi distrus, prin incendiere, bunurile menţionate, prejudiciul fiind de peste 90.000 de lei”, au spus reprezentanţii IPJ Constanţa, citați de News.ro.

Tânărul de 22 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore.

Jandarmeria: imaginile cu jandarmi care pun gresie sunt făcute cu AI. Sindicatul care a postat fotografia anunțase că e „reconstituire”
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben de viituri pe râuri din șase judeţe
