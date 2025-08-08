Un tânăr din Giurgiu a rămas fără mașina cu care a mers să arunce deșeuri pe un câmp. A primit și o amendă uriașă

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, a fost amendat cu 30.000 de lei şi i-a fost indisponibilizată autoutilitara pe care o conducea după ce ar fi abandonat ilegal aproximativ 200 de kilograme de deşeuri provenite din construcţii şi renovări, dar şi resturi menajere, pe un câmp din afara localității.

„În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Bolintin-Vale, în timp ce îşi exercitau atribuţiile de serviciu, au depistat, în zona extravilană a oraşului Bolintin-Vale, un tânăr, de 23 de ani, din aceeaşi localitate, în timp ce abandona ilegal deşeuri. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că acesta ar fi transportat aproximativ 200 de kilograme de deşeuri nepericuloase provenite din construcţii şi renovări, dar şi resturi menajere", se arată vineri într-un comunicat de presă al IPJ Giurgiu, citat de Agerpres.

În cauză, poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională, în sumă de 30.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi măsura complementară a indisponibilizării autoutilitarei.

