Live TV

Un tânăr din Giurgiu a rămas fără mașina cu care a mers să arunce deșeuri pe un câmp. A primit și o amendă uriașă

Data publicării:
gunoaie
Foto: Digi24

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, a fost amendat cu 30.000 de lei şi i-a fost indisponibilizată autoutilitara pe care o conducea după ce ar fi abandonat ilegal aproximativ 200 de kilograme de deşeuri provenite din construcţii şi renovări, dar şi resturi menajere, pe un câmp din afara localității.

„În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Bolintin-Vale, în timp ce îşi exercitau atribuţiile de serviciu, au depistat, în zona extravilană a oraşului Bolintin-Vale, un tânăr, de 23 de ani, din aceeaşi localitate, în timp ce abandona ilegal deşeuri. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că acesta ar fi transportat aproximativ 200 de kilograme de deşeuri nepericuloase provenite din construcţii şi renovări, dar şi resturi menajere", se arată vineri într-un comunicat de presă al IPJ Giurgiu, citat de Agerpres.

În cauză, poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională, în sumă de 30.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi măsura complementară a indisponibilizării autoutilitarei.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Digi Sport
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa...
Donald Trump și Vladimir Putin
Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului. Doar el...
Crin Antonescu.
Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan după funeraliile lui Iliescu...
Ultimele știri
Trenul Kiev–București, testat pentru prima dată vineri. Ucraina va sărbători oficial Ziua Limbii Române, anunță ministrul Oana Țoiu
Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva
Ordinul lui Xi Jinping, după ce 10 oameni au murit în urma unor inundații istorice în China
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Două „vrăjitoare” din București, reținute după ce au înșelat o femeie cu peste 30.000 de euro pentru ritualuri „de împreunare”
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
O femeie din Timişoara este căutată de Poliţie după ce a intrat cu maşina pe contrasens într-un sens giratoriu
tutun tigarete
Contrabandă de milioane: doi români puși sub acuzare în Ungaria, după ce au fost prinși cu peste 8 tone de tutun
mașină Poliția Română
Două fetițe, rătăcite într-o pădure din Botoșani în timpul unei furtuni, au fost găsite cu ajutorul unui mesaj RO-Alert
droguri DIICOT politia romana
Un tânăr din Arad a fost prins în flagrant în timp ce ridica 13 kilograme de droguri sosite prin curier din Spania
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Laurentiu Reghecampf, răspuns caustic după ce a fost criticat de Anamaria Prodan: “Oamenii care nu au ce face...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție răvășitoare de ziua ei. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă, în costum de baie
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
Florin Negruțiu: „Ion Iliescu a furat României zece ani de istorie”
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Regretul lui Macaulay Culkin. Rolul pe care l-a ratat după ce a uitat scenariul într-un dulap
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”