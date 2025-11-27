Traficul este oprit joi dimineaţă, pe sensul spre Capitală al A2, din cauza unui incendiu la un TIR care transporta nitrocalcar, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti.

ACTUALIZARE 09.47: Incendiul a fost lichidat. La locul evenimentului se aşteaptă un camion de la firma transportatoare pentru a prelua încărcătura neafectată.

În urma măsurătorilor efectuate de CBRN, nu a fost identificat niciun compus toxic.

Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.

„În jurul orei 08:30, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu, izbucnit la un camion încărcat cu 24 tone de uree, pe A2, la Staţia de taxare Feteşti. La locul solicitării au fost alocate trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială CBRN şi trei autospeciale de primă intervenţie şi comandă. La sosirea forţelor de intervenţie incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum.A fost creat un perimetru de siguranţă de aproximativ 150 de metri”, anunţă ISU Ialomiţa.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Traficul este oprit Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, pe sensul spre Capitală, kilometrul 145, în apropierea Staţiei de taxare Feteşti, judeţul Ialomiţa, după ce a izbucnit un incendiu la nivelul unui ansamblu rutier ce transporta nitrocalcar, aflat în deplasare”, anunţă ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Nu au fost înregistrate victime.

Circulaţia rutieră este blocată pe sensul de mers spre Bucureşti, fiind deviată pe la nodul rutier de la Cernavodă, făcând legătura cu DJ 223 spre Hârşova.

Se estimează reluarea circulaţiei rutiere în condiţii normale după ora 11:00.

