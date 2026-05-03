Un TIR încărcat cu 2 tone de hârtie a luat foc pe DN 7. Pompierii au stins flăcările, dar cabina camionului şi hârtia au ars complet

Un autocamion încărcat cu două tone de hârtie a luat foc în mers pe drumul naţional 7, în dreptul localităţii vâlcene Milcoiu. Traficul rutier a fost oprit, iar pompierii militari au intervenit pentru stingerea focului, reuşind să îl lichideze. În urma incendiului, cabina camionului şi hârtia au ars în totalitate, iar semiremorca în proporţie de 50%. Şoferul ansamblului rutier a inhalat fum şi a primit îngrijiri la faţa locului, refuzând transportul la spital.

ISU Vâlcea a informat, duminică după-amiază, că pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un camion, în localitatea Milcoiu, pe DN7, potrivit News.ro.

„S-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Echipajele operative sosite la faţa locului au constatat că incendiul se manifestă la cabina camionului, cu posibilitate de propagare la semiremorca încărcată cu hârtie”, a precizat ISU.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, circulaţia rutieră pe DN7 a fost întreruptă temporar din cauza ansamblului rutier care a blocat şoseaua, până la localizarea şi lichidarea incendiului.

Pompierii au informat ulterior că incendiul a fost lichidat, iar focul a distrus complet cabina camionului şi hârtia, iar semiremorca a fost afectată de incendiu în proproţie de 50%. De asemenea, a fost degradat parapetul pe aproximativ 10 metri, mai precizează ISU.

Potrivit salvatorilor, şoferul TIR-ului a inhalat fum în încercarea de a limita extinderea flăcărilor, fiind evaluat medical de către un echipaj al ambulanţei. Bărbatul a refuzat să fie transportat la spital.

„Cauza probabilă a incendiului este efectul termic al galeriei de evacuare a fumului aflată în compartimentul motor al autovehiculului”, mai arată ISU Vâlcea.

Editor : M.B.