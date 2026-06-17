Un tramvai a deraiat pe Bulevardul Preciziei din București, după ce a fost lovit de un TIR. Circulaţie blocată în zonă

Un tramvai a deraiat miercuri după amiază pe Bulevardul Preciziei din Bucureşti, după ce a fost lovit de un TIR al cărui şofer făcea o manevră de mers înapoi. În urma accidentului nu sunt înregistrate persoane rănite. Circulaţia tramvaielor de pe linia 25 este blocată, fiind înfiinţată linia navetă 625, care funcţionează între Depoul Militari şi Piaţa Danny Huwe.

Societatea de Transport Bucureşti a anunţat că, miercuri seară, circulaţia tramvaielor de pe linia 25 este blocată pe Bulevardul Preciziei, înaintea staţiei Metrou Preciziei, pe sensul de mers către CFR Progresul, în urma unui accident rutier.

Astfel, un TIR al cărui şofer a făcut o manevră de mers înapoi a lovit un tramvai al liniei 25 care circula regulamentar, iar în urma impactului vagonul a deraiat, potrivit News.ro.

Nu au fost înregistrate victime, a precizat sursa citată.

Echipele de intervenţie ale STB SA acţionează pentru repunerea tramvaiului pe şine şi eliberarea căii de rulare.

Pentru preluarea călătorilor, STB SA a înfiinţat linia navetă 625, care funcţionează între Depoul Militari şi Piaţa Danny Huwe.

Până la reluarea circulaţiei în condiţii normale, o parte dintre tramvaiele liniei 25 circulă pe traseu deviat, iar călătorii sunt îndrumaţi să utilizeze linia navetă 625 în zona afectată.

Editor : M.B.