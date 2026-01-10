Live TV

Un turist a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul, într-o râpă din Munţii Baiului. Salvamontiștii au intervenit de urgență

salvamontisti pe munte
Foto: Facebook/Salvamont

Salvatorii montani din Prahova au intervenit, sâmbătă, pentru recuperarea unui turist care a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului.

Potrivit informaţiilor publicate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, victima a suferit multiple traumatisme.

„După acordarea primului ajutor medical şi extragerea din râpă, l-am transportat până în Buşteni şi l-am predat unei ambulanţe SAJ pentru transportul la spital", arată sursa citată. 

Salvamontiștii au tras și un semnal de alarmă după ce au avut zeci de cazuri în care au fost nevoiți să-i salveze pe turiști de pe munte în ultima perioadă. 

Aceștia le recomandă turiștilor care ajung la munte să folosească îmbrăcăminte adecvată, încălțăminte antiaderentă și echipamente de protecție.

