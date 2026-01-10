Un turist a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul, într-o râpă din Munţii Baiului. Salvamontiștii au intervenit de urgență

Salvatorii montani din Prahova au intervenit, sâmbătă, pentru recuperarea unui turist care a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului.

Potrivit informaţiilor publicate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, victima a suferit multiple traumatisme.

„După acordarea primului ajutor medical şi extragerea din râpă, l-am transportat până în Buşteni şi l-am predat unei ambulanţe SAJ pentru transportul la spital", arată sursa citată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Salvamontiștii au tras și un semnal de alarmă după ce au avut zeci de cazuri în care au fost nevoiți să-i salveze pe turiști de pe munte în ultima perioadă.

Aceștia le recomandă turiștilor care ajung la munte să folosească îmbrăcăminte adecvată, încălțăminte antiaderentă și echipamente de protecție.

Editor : C.S.