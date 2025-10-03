Un turist din Bucureşti s-a rătăcit pe munte după ce a urcat pe munte fără echipament de iarnă. Avertismentul Salvamont

Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti care s-a rătăcit după ce a urcat pe munte fără echipament adecvat şi fără să cunoască ntraseele montane a fost recuperat de salvamontiştii din Sibiu. El era uşor hipotermic și a fost dus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac. Salvamontiștii le recomandă amatorilor de drumeții să nu se aventureze în zone montane înalte și să rămână la loc sigur.

„Echipa Salvamont aflată de serviciu la Bâlea Lac a intervenit aseară pentru recuperarea unui turist de 37 de ani din Bucureşti. Acesta a plecat din zona Turnu Roşu, cu intenţia de a parcurge creasta, dar din lipsă de echipament şi cunoştinţe despre traseele montane pe timp de iarnă a greşit coborârea din Strunga Doamnei pe ninsoare abundentă şi ceaţă, ajungând în firul Căldăriii Laiţa. Când şi-a dat seama că s-a rătăcit, a apelat numărul unic de urgenţă 112. Salvamontiştii l-au găsit uşor hipotermic şi l-au adus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac”, arată Salvamont Sibiu pe pagina sa de Facebook.

Salvamontiștii avertizează că iarna pe munte presupune echipament adecvat, cunoştinţe despre trasee şi condiţiile meteo şi recomandă evitarea zonelor alpine în condiţii de ninsoare, vânt şi vizibilitate redusă.

„Turiștii trebuie să fie atenți că deja tot ce înseamnă în acest moment excursie pe munte, mai ales de la o altitudine de peste 1.500 de metrim trebuie făcut în condiții de iarnă, pentru că vom întâlni zăpadă depusă, vom întâlni strat de zăpadă care nu se va mai lua până la iarnă, deci vom avea porțiuni în care va trebui să le abordăm cu tehnici și cu echipament de iarnă.

Probabil în zonele în care a bătut vântul s-a depus și un strat mult mai mare și există risc de avalanșă. Au fost ploile anterioare care au înghețat solul datorită temperaturilor scăzute și vântului și credem noi că turiștii trebuie să fie foarte responsabili în abordarea traseelor montane. Credem că până nu se va stabiliza vremea și până nu vom ieși de sub incidența acestor coduri de ploi și de căderi de zăpadă, ar fi bine să nu abordeze zonele alpine înalte și să rămână numai în zone sigure”, a spus la Digi24 Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România.

