Un urs a fost împușcat în Poiana Brașov după ce a încercat în repetate rânduri să intre în anexele unui hotel

Un urs mascul în vârstă de 9 ani a fost împușcat în noaptea de miercuri spre joi în Poiana Brașov, după ce a încercat în mod repetat să intre în anexele unui complex hotelier. Este al treilea urs „extras” în stațiune în ultimele trei luni și al 13-lea exemplar împușcat sau eutanasiat pe raza municipiului Brașov.

Un urs în vârstă de 9 ani a fost împuşcat, în cursul nopţii de miercuri spre joi, în staţiunea Poiana Braşov de către echipa operativă aflată sub coordonarea Primăriei Braşov.

Conform reprezentanţilor Primăriei Braşov, ursul a încercat, în mod repetat, să intre în anexele unui hotel. „După ce în ultimele zile un urs, mascul, în vârstă de 9 ani, a încercat, în mod repetat să intre în anexele unui complex hotelier din Poiana Braşov, în cursul nopţii trecute echipa operativă a luat decizia extragerii lui”, a informat Primăria Braşov.

Este al treilea caz de urs extras în staţiune în ultimele trei luni şi al 13-lea exemplar împuşcat sau eutanasiat pe raza municipiului Braşov.

La începutul lunii iunie, un urs de 10 ani şi aproximativ 400 de kilograme a fost împuşcat după ce, anterior, crease panică printre angajaţii unui hotel intrând în incinta acestuia şi urcând scările până la etaj. Ulterior, în 26 iulie, a fost eutanasiată o ursoaică, a cărei prezenţă a fost semnalată în mod repetat în zona unui hotel.

Editor : M.I.