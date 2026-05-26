Unde se vede eclipsa totală de Soare din august 2026. Lista orașelor din Europa aflate pe traseul fenomenului

Cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului pe 12 august 2026, când Luna va acoperi complet discul solar într-o eclipsă totală de Soare vizibilă din mai multe regiuni ale emisferei nordice. Deși România nu se află pe traseul totalității, evenimentul va putea fi urmărit parțial din vestul țării, chiar înainte de apus, oferind pasionaților de astronomie o ocazie rară de a observa unul dintre cele mai impresionante spectacole naturale.

Faza de totalitate a unei eclipse de Soare este vizibilă doar într-o bandă îngustă traversată de umbra Lunii, care măsoară de obicei câteva sute de kilometri lățime. Din acest motiv, fenomenul rămâne o apariție rară pentru majoritatea regiunilor lumii.

Unde va fi vizibilă eclipsa totală de Soare din 2026

„Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va putea fi observată din mai multe regiuni ale emisferei nordice, inclusiv din anumite zone ale Europei, Groenlanda, nordul Canadei, Alaska, dar și din nord-estul și nord-vestul Rusiei.

Momentul de maxim interes - totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de Lună - va fi vizibil doar pe o bandă restrânsă, de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.

Printre cele mai atractive puncte de observație se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului, creând efecte spectaculoase de lumină și culoare.

În funcție de poziția geografică, momentul totalității va avea loc la ore diferite. În Rusia, eclipsa se va produce la răsăritul Soarelui, în Islanda va putea fi observată în jurul prânzului, în timp ce în nordul Spaniei fenomenul va avea loc cu aproximativ o oră înainte de apus. În Insulele Baleare, spectacolul astronomic va coincide aproape perfect cu momentul în care Soarele coboară sub orizont.

Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la vest de Islanda, în apropierea capitalei Reykjavík. Aici, faza de totalitate va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde, oferind condiții ideale pentru observații astronomice și realizarea de fotografii spectaculoase.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Cum se va vedea eclipsa de Soare în România

„În România, eclipsa de Soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%.

În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată.”, a subliniat specialistul în astronomie

Momentele-cheie ale fenomenului

Potrivit calculelor astronomice, eclipsa de Soare va debuta la nivel global la ora 15:34 UTC (18:34, ora României), urmând să atingă faza maximă la 17:46 UTC (20:46, ora României). Fenomenul se va încheia la 19:57 UTC, respectiv 22:57 în România. Aceste repere orare descriu însă desfășurarea eclipsei pe întreg traseul său, de la primele până la ultimele zone de pe glob unde va fi vizibilă.

În țara noastră, spectacolul astronomic va putea fi urmărit doar parțial și numai înainte de apusul Soarelui. Astfel, pentru mulți observatori, astrul va coborî sub orizont înainte ca fenomenul să se încheie la nivel mondial.

Interesul pentru eclipsa din august 2026 este cu atât mai mare cu cât aceasta este considerată de numeroase organizații și publicații de specialitate drept prima eclipsă totală de Soare observabilă din regiuni întinse ale Europei Occidentale după evenimentul din 11 august 1999, care a atras milioane de privitori pe continent, potrivit Timeanddate

Ce echipamente sunt necesare pentru observarea în siguranță a eclipsei

„Privirea directă către Soare în timpul unei eclipse poate avea consecințe grave asupra sănătății ochilor. Fenomenul nu trebuie urmărit fără echipamente de protecție adecvate, deoarece radiația solară poate produce leziuni ireversibile ale retinei.

Ochelarii de soare obișnuiți nu sunt suficienți pentru astfel de observații, fiind necesari ochelari speciali pentru eclipse sau filtre de sudură cu grad mare de opacitate. Pentru cei care folosesc telescoape ori binocluri, filtrele Mylar trebuie montate în fața obiectivului, astfel încât lumina solară să fie blocată înainte de a ajunge la sistemul optic.”, a mai precizat astronomul Adrian Șonka

Foliile Mylar sunt filtre speciale realizate dintr-un material plastic foarte subțire și rezistent, acoperit cu un strat metalic. Folosite în astronomie pentru observarea Soarelui, acestea reduc intensitatea luminii și blochează radiațiile nocive, protejând ochii și instrumentele optice în timpul fenomenelor precum eclipsele de Soare.

