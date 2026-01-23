Unirea Principatelor Române 2026: Evenimente organizate în Capitală și în alte orașe din țară. „Trenul Unirii” circulă pe 24 ianuarie

Pe 24 ianuarie 2026, România marchează 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, prilej cu care se sărbătorește Ziua Unirii. În Capitală și în principalele orașe ale țării, Ministerul Apărării Naționale, în colaborare cu autoritățile locale, organizează ceremonii militare și religioase la monumentele dedicate acestui eveniment istoric, reunind oficialități, cadre militare și cetățeni pentru a comemora voința de unitate a românilor.

Ziua Unirii Principatelor Române rămâne un prilej de reflecție asupra identității naționale și a valorilor care au unit generații de români. Prin comemorarea acestui moment istoric, cetățenii sunt invitați să celebreze unitatea și solidaritatea, legături care au stat la baza formării României moderne.

Unirea Principatelor Române 2026: Evenimente organizate în București

Potrivit Ministerului Apărării Naționale: „În fiecare an, la data de 24 ianuarie, sărbătorim un moment de referință în istoria noastră - Unirea Principatelor Române din 1859, cunoscută drept „Mica Unire”. Realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, unirea a reprezentat expresia voinței politice comune a liderilor din Moldova și Țara Românească, fiind primul pas în crearea statului român modern.

În Capitală, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, amplasată în Dealul Patriarhiei, va avea loc, de la ora 10:00, o ceremonie militară de depuneri de coroane și jerbe de flori.”

„Trenul Unirii” va face legătura între București și Iași

„Pe 24 ianuarie 2026, Unirea Principatelor Române este sărbătorită prin circulația simbolică a „Trenului Unirii”. Această inițiativă onorează moștenirea lăsată de Alexandru Ioan Cuza și marchează primul pas fundamental spre înfăptuirea statului național unitar român.

În această zi de sărbătoare națională, legătura feroviară între București și Iași va fi asigurată de trenul IC 561, care va purta numele simbolic de „Trenul Unirii” și va pleca din Gara de Nord la ora 06:45, fiind remorcat de o locomotivă special decorată în culorile steagului național. Totodată, pentru a marca importanța evenimentului în comunitățile locale, trenul IC 561 va efectua staționări suplimentare în stațiile Bârlad și Vaslui.

Trenul va putea fi întâmpinat de localnici în stațiile: Ploieşti Sud, Mizil, Buzău, Râmnicu Sărat, Focşani, Tecuci, Bârlad, Vaslui, Bârnova, Nicolina, Iaşi.”, potrivit CFR Călători

Muzee deschise de Ziua Unirii în Capitală

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Pe 24 ianuarie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează evenimentul „Hora Unirii”, dedicat celebrării Unirii Principatelor Române. Programul include ateliere creative și activități tradiționale, adresate atât copiilor, cât și adulților. Participarea se face pe baza biletului de intrare în muzeu, în limita locurilor disponibile.

Muzeul Național Cotroceni

Tot pe 24 ianuarie, Muzeul Național Cotroceni își deschide porțile pentru public, oferind acces gratuit copiilor și adolescenților. Vizitatorii pot explora expozițiile dedicate domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cel care a realizat Unirea Principatelor Române, și pot descoperi istoria Palatului Cotroceni, fosta reședință domnească de vară.

Muzeul Antipa

Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” va avea sâmbătă, 24 ianuarie 2026, un program special de vizitare, fiind deschis între orele 10:00 și 19:00, cu ultimul acces permis la ora 18:00.

Unirea Principatelor Române 2026: Evenimente organizate în alte orașe din România

Pe 24 ianuarie 2026, în Piața Unirii din Iași, manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române vor include:

12:00 - Spectacol folcloric „Noi suntem români” - partea I, cu ansambluri și soliști populari;

14:45 - Constituirea dispozitivului pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase;

15:00 - Manifestări oficiale precum: salutul Drapelului de luptă, intonarea Imnului Național de către Corul Marii Uniri și Muzica Militară, „Te Deum” și Cuvânt de binecuvântare (Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Episcopia -Romano- Catolică de Iași), depunerea de coroane de flori la Ansamblul statuar al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și paradă militară;

16:20 - Intonarea și desfășurarea ”Horei Unirii”;

16:30 - Spectacol folcloric „Noi suntem români”- partea a II-a;

18:00 - 19:00 - Retragere cu torțe a militarilor din Garnizoana Iași și a forțelor Ministerului Afacerilor Interne pe traseul Muzeul Unirii - Piața Unirii - Bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt - Palatul Culturii.

Activități organizate la Cluj-Napoca pe 24 ianuarie

Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca organizează pe 24 ianuarie o serie de evenimente dedicate împlinirii a 167 de ani de la Mica Unire. Manifestările încep la ora 11:00, în zona bustului domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cu ceremonii oficiale, discursuri și Hora Unirii, iar sărbătoarea continuă în Piața Unirii prin momente de muzică și dans popular. Seara, publicul este invitat la concerte și spectacole folclorice, evenimentele marcând una dintre cele mai importante zile din istoria României. (Sursa: Primaria Cluj)

Eveniment-spectacol la Sala Unirii din Alba Iulia

Ziua Unirii Principatelor Române va fi sărbătorită și la Alba Iulia printr-un spectacol special la Sala Unirii, începând cu ora 18:00. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare. Evenimentul combină muzica cu prezentarea istorică a Unirii Principatelor Române, oferind publicului o modalitate inedită de a comemora acest moment definitoriu al istoriei României. ( Sursa: Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia)

Ceremonie militară și religioasă la Timișoara

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Timișoara, se vor desfășura activități oficiale cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Programul începe la ora 10:00 cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori la placa comemorativă amplasată în centrul orașului.

Începând cu ora 10:15, în Piața Unirii, în fața Muzeului de Artă, va avea loc ceremonia militară și religioasă, care include: prezentarea onorului, salutarea Drapelului de Luptă, oficierea serviciului religios, alocuțiuni, defilarea detașamentului de onoare și încheierea cu interpretarea cântecului „Hora Unirii”. (Sursa: Instituția Prefectului Județul Timiș)

Ziua Unirii Principatelor Române nu este doar o sărbătoare istorică, ci și un moment de unitate națională, în care românii din întreaga țară comemorează curajul și voința liderilor care au pus bazele statului modern român.

