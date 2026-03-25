Unul din șoferii implicați în accidentul din Neamț își sărbătorea azi ziua de naștere, cel de-al doilea – mâine. Ambii au murit

Unul dintre șoferii implicați în accidentul rutier produs miercuri seara, pe DN 15D, în localitatea Dulceşti din Neamț, îşi sărbătorea astăzi ziua de naştere, iar şoferul care a produs accidentul şi-ar fi serbat-o mâine. Ambii au murit în accidentul rutier, alături de alte două persoane.

„Conducătorul auto nevinovat este născut astăzi, conducătorul auto vinovat era născut pe 26 martie. Şoferul nevinovat avea 20 de ani şi era din Văleni, iar şoferul vinovat avea 38 de ani şi era din Trifeşti", a precizat IPJ Neamţ, citat de Agerpres.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau şapte persoane. În afară de cei doi şoferi, au mai decedat două femei aflate în cele două autoturisme.

Un sugar, o minoră în vârstă de 17 ani şi o femeie în vârstă de 68 de ani au fost rănite, fiind transportate la spital.

„În urma impactului, şase persoane au rămas încarcerate, un autoturism a luat foc, iar unul s-a răsturnat în afara părţii carosabile. (...) Dintr-un autoturism a fost evacuată o femeie în stare de semiconştienţă şi din cealaltă un sugar", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, căpitanul Irina Popa.

Sugarul a fost salvat de pompieri din maşina în care luase foc, însă părinţii acestuia au murit.

Autorităţile au declanşat în jurul orei 19:30 Planul Roşu de Intervenţie, acesta fiind dezactivat 35 de minute mai târziu.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

