Urmărire ca în filme în Giurgiu. Un tânăr fără permis a refuzat să oprească la semnalul poliției, fiind prins după ce a fugit 12 km

Un tânăr care nu deţinea permis de conducere a fost prins la volanul unei maşini în judeţul Giurgiu. Acesta a refuzat să oprească, fiind urmărit 12 kilometri de către poliţişti. De asemenea, autoturismul condus nu era înmatriculat şi avea plăcuţele de înmatriculare false. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar unitatea de parchet competentă a dispus, faţă de acesta, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Giurgiu, în timp ce se aflau in exercitarea atribuţiilor de serviciu, au executat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care se deplasa pe strada Unirii, din municipiul Giurgiu.

„Conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care poliţiştii l-au urmărit aproximativ 12 kilometri, acesta fiind interceptat în localitatea Daia, judeţul Giurgiu”, anunţă IPJ Giurgiu, citat de News.ro.

În urma verificărilor efectuate de către poliţişti, a reieşit faptul că acesta nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus nu era înmatriculat şi avea plăcuţele de înmatriculare false. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„La data de 24 decembrie a.c., pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, tânărul bănuit de săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere şi punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi cu plăcuţe false, a fost reţinut, pentru 24 de ore. Unitatea de parchet competentă a dispus, faţă de acesta, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile”, mai anunţă autorităţile.

Editor : C.S.