Live TV

Urmărire ca în filme în Giurgiu. Un tânăr fără permis a refuzat să oprească la semnalul poliției, fiind prins după ce a fugit 12 km

Data publicării:
masina de politie
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Un tânăr care nu deţinea permis de conducere a fost prins la volanul unei maşini în judeţul Giurgiu. Acesta a refuzat să oprească, fiind urmărit 12 kilometri de către poliţişti. De asemenea, autoturismul condus nu era înmatriculat şi avea plăcuţele de înmatriculare false. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar unitatea de parchet competentă a dispus, faţă de acesta, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Giurgiu, în timp ce se aflau in exercitarea atribuţiilor de serviciu, au executat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care se deplasa pe strada Unirii, din municipiul Giurgiu.

„Conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care poliţiştii l-au urmărit aproximativ 12 kilometri, acesta fiind interceptat în localitatea Daia, judeţul Giurgiu”, anunţă IPJ Giurgiu, citat de News.ro.

În urma verificărilor efectuate de către poliţişti, a reieşit faptul că acesta nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus nu era înmatriculat şi avea plăcuţele de înmatriculare false. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„La data de 24 decembrie a.c., pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, tânărul bănuit de săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere şi punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi cu plăcuţe false, a fost reţinut, pentru 24 de ore. Unitatea de parchet competentă a dispus, faţă de acesta, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile”, mai anunţă autorităţile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
soldat rus-calare
2
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
3
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
4
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
5
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Polițiști Marea Britanie
Şi Marea Britanie are propriul caz „Pelicot”. Un bărbat e acuzat de 56 de infracţiuni sexuale împotriva fostei soţii
masini impodobite
Noua modă de sezon: pomi de Crăciun pe patru roți. Șofer: „Toată lumea zâmbește, mă filmează, mă postează pe internet”
violenta domestica
IGPR anunță o creștere a numărului de cazuri de violență domestică, dar mai puține fapte penale înregistrate din această cauză în 2025
Accident masina
Constanța. O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod în timp ce încerca să fugă de poliție
garda de mediu scaner mobil camion de marfa
Garda de Mediu a testat noul scaner mobil cu raze X în apropierea frontierei. A verificat camioane de marfă, inclusiv pentru radiații
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine...
Raed Arafat
Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență...
avion tarom care decoleaza
TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive...
masina pe drum cu zapada
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferii care conduc de sărbători...
Ultimele știri
Reacția dură a Ursulei von der Leyen, după ce administrația Trump a interzis vizele de SUA pentru cinci personalităţi europene
Merz subliniază responsabilitatea guvernului german faţă de securitatea Europei: „Depinde de noi”
Cristian Pistol (CNAIR): Reţeaua naţională de autostrăzi a ajuns la 1.418 km și uneşte marile regiuni istorice ale României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Fanatik.ro
Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, atac la Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Contract de milioane din PNRR, pierdut prostește de o firmă de stat. Amenda dată de Curtea de Conturi: 2.500...
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...