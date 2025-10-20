Live TV

Video Val de cutremure de suprafață în România: 8 seisme în câteva zile. „S-a auzit un zgomot puternic, ca de explozie”. Ce spun specialiștii

seismograf
Trei cutremure s-au produs luni dimineață în România. Foto: Guliver/Getty Images

Un cutremur ciudat, mai probabil o explozie cu un sunet puternic” este modul în care localnicii au descris seismul de duminică noaptea, din Brăila, anunță Digi24. Cutremurul a avut o magnitudine mică, de 3.3, dar s-a produs la o adâncime de mai puțin de 8 kilometri, între Brăila și Galați.

Cutremurul de suprafață, care a avut loc în toiul nopții, la ora 03.35, a băgat spaima în brăileni. Pe rețelele sociale, oamenii povestesc că l-au simțit și că, în același timp, au auzit și o bubuitură. 

Mărturiile celor din zonă sunt surprinzătoare: „Un cutremur ciudat, mai probabil o explozie cu un sunet puternic”, „Am sărit din pat, dar a fost scurt”, „Zgomot puternic, ca de explozie”, „L-am simțit, m-am speriat”, „Nu s-a simțit ca un cutremur. A fost mai mult ca o bubuitură. A ținut 2-3 secunde , dar s-a simțit foarte puternic. Am crezut că are peste 5 grade”, „Cam puternic pentru 3 grade”, „S-a simțit și la Galați. A fost scurt”.

„Nu sunt foarte frecvente cutremurele în zona asta, unde s-a produs acest cutremur, dar pe o rază de 3 kilometri în jurul acestui epicentru mai sunt încă vreo șase cutremure peste 2 magnitudine. Deci, nu a apărut așa de nicăieri. La interfața pământ-aer, în momentul în care a ajunge o undă mecanică, există posibilitatea ca ea să se transforme în undă sonoră. Fenomenul acesta s-a întâlnit insistent, adică la mai multe cutremure, când au avut loc cutremurele din zona Galați, pentru că locuitorii de acolo se plângeau că întâi aud bubuitura și pe urmă simt cutremur - acesta este fenomenul: transformarea energiei mecanice în undă sonoră”, a declarat Mihai Diaconescu, seismolog la Institutul Național de Fizică a Pământului.

În ultimele zece zile, au fost 8 cutremure de suprafață în România.

Cel mai puternic a avut loc miercuri, în Satu Mare. Seismul, cu magnitudine 4, s-a produs la o adâncime de 4,1 kilometri.

„Și acolo este o zonă cunoscută drept producătoare de cutremure, dar e adevărat că acolo sunt cutremure cu magnitudine mică, de 2, acesta fiind cel mai mare din zonă. (...) Este o zonă puternic faliată, care a mai produs cutremure, dar cutremure de o magnitudine mult mai mică”, a adăugat Mihai Diaconescu.

Alte cutremure au avut loc în zona seismică Făgăraș - Câmpulung - Vâlcea, cu o magnitudine 3, la o adâncime de 4,2 kilometri, sau în zona seismică Făgăraș - Brașov, la o adâncime de 5 kilometri, având 3,3 magnitudine.

Editor : C.A.

