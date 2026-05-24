Val de intervenții ale salvamontiștilor. Peste 70 de persoane au fost salvate, 32 au ajuns la spital

16 oameni au avut nevoie de Salvamont, pe traseul unui ultramaraton

74 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, iar 32 dintre acestea au fost transportate cu ambulanţele la spital, a transmis duminică, 24 mai, Salvamont România. Pentru alte două persoane a fost necesară intervenţia elicopterelor SMURD.

„Ultimele 24 de ore au fost deosebit de dificile pentru Salvamont România. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 72 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. (...) În cazul acestor intervenții au fost salvate 74 de persoane. Dintre acestea, 32 de persoane au fost predate Serviciului de Ambulanța SAJ, SMURD sau Salvamont pentru transport la spital. Pentru alte 2 persoane a fost necesară intervenția elicopterelor Smurd pentru transportul la spital”, precizează Salvamont România, pe pagina sa de Facebook.

Cele mai multe apeluri au fost înregistrate la Salvamont Harghita, unde s-au primit 35 de solicitări. Salvamont Brașov a raportat 17 apeluri, iar echipele din Bran și Mureș au gestionat 5, respectiv 3 solicitări.

Totodată, au fost primite 39 de apeluri pentru sfaturi și informații despre traseele turistice din zona montană.

16 participanți ai competiției de alergare montană „Transylvania 100” au avut nevoie de intervenția Salvamont, sâmbătă, 23 mai, după ce unii au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone greu accesibile din Munții Bucegi, iar alții au rămas blocați pe traseu. Salvatorii i-au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Pe traseu a fost semnalată și prezența unui urs.

Participanții nu ar fi fost echipați corespunzător pentru condițiile meteo nefavorabile, potrivit vicepreședintelui Salvamont România, Sebastian Marinescu.

„Am trimis o recomandare organizatorului cu măsuri de suplimentare a echipelor de prim răspuns, a voluntarilor și verificarea foarte atentă a participanților pentru a ne asigura ca au echipamentul adecvat pentru a parcurge zonele respective. Participanții erau echipați pentru alergare montană, nicidecum pentru condițiile meteo”, a precizat Sebastian Marinescu la Digi24.

Aproximativ 40 de salvatori montani și voluntari au acționat în teren în mai multe zone în condiții caracterizate de temperaturi scăzute, vizibilitate redusă, porțiuni întinse acoperite cu zăpadă și gheață, precum și risc crescut de alunecare în zone alpine expuse.

