Vecină de-a lui Gheorghe Dincă: Venea fum negru ca păcura de la el

O vecină de-a lui Gheorghe Dincă spune că acesta avea un obicei din a arde diverse obiecte de prin curtea sa, dar că în ziua în care ar fi fost ars trupul Alexandrei Măceșanu nu a simțit miros de fum. Iar pentru fumul negru care ieșea uneori din curtea bărbatului acuzat că ar fi ucis două fete, femeia spune că explicația oamenilor a fost că arde cauciuri.

- Ați simțit cumva fum?

-Când?

-Atunci în noaptea incidentului? Ați simțit fum dinspre casa lui?

-Nu, atunci, nu. În alte zile, da. Fum negru, mare.

-De la el?

-Da. Bine, că mai dau foc la iarbă. Chiar și azi au mai dat foc din vecinii d-aci. Dar se vede care e iarbă pentru că este alb fumul.

-Și fumul pe care îl vedeați dumneavoastră cum arăta?

-Negru ca păcura. (...) Noi terenul de la el l-am cumpărat. Terenul a fost al lui. Și tot întrebam băiatul - mă Mami ce tot arde? - că stiu ca nu are atâta iarbă. Dar el are cauciucuri și am făcut legătura cu cauciucurile. Înseamnă că poate dă foc la cauciucurile alea de prin curte.

-Avea un miros anume? Un miros ciudat?

-Nu. Poate că simțeau ei de pe acolo. Noi aici, nu.

-Când am făcut actele am fost eu cu fata, o fata de-a mea, ginerele, mama și soacră-mea. Am intrat, fiare, mizerie, atunci am aflat că era despărțit de soție.

-Părea violent?

-Nu violent, mai dur așa, mai serios părea.