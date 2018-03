Vecinii au văzut de la un bloc distanţă cum o bătrână a fost aruncată de la etajul 10

Sfârşit crunt pentru o femeie de 79 de ani, imobilizată într-un scaun cu rotile. Într-o criză declanşată din senin, propriul nepot, un tânăr cu minţile întunecate de o boală incurabilă, a aruncat-o de la etajul zece. Apoi aproape şi-a ucis în bătaie şi bunicul. Părinţii băiatului spun că tânărul era sub tratament, dar medicii nu au considerat necesar să îl ţină internat. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

Puţin după ora 9 dimineaţa, tânărul de 23 de ani a urcat în apartamentul bunicilor. A mai fost linişte doar câteva minute. La un moment dat, strigăte de ajutor s-au auzit de la etajul 10. Femeia de 79 de ani îşi implora nepotul să nu îi facă rău.

De la un bloc distanţă, vecinii au asistat neputincioşi la scenele de groază.

Vecin: "A strigat la el - nu o arunca jos. Chem poliţia. Striga la băiat, să nu o arunce, să nu o arunce. Dar în zadar".

Vecin: "Am auzit gălăgia. Am vrut să intru în scară şi am vazut exact când cădea aici."

Până când au ajuns poliţiştii, tânărul a avut timp să-şi bată crunt bunicul.

Părinţii atacatorului spun că fiul lor e grav bolnav. Dar că medicii le-au recomandat să-l îngrijească acasă.

Mama suspectului: „Copilul e bolnav psihic, cu schizofrenie paranoică. Am fost la doctor cu el, a fost internat. Acum a fost sub tratament, deci astăzi am fost cu el la doctor, la control”.

Surse din anchetă spun chiar că băiatul îşi luase tratamentul în această dimineaţă, chiar înainte de a merge la casa bunicilor.

Gabriel Diaconu, medic psihiatru: „Faptul că au episoade în care pierd contactul cu realitatea ţine de multe lucruri. Unul dintre ele ţine de medicaţie. Fiecare om, inclusiv o persoană cu probleme psihiatrice, are o atitudine ambivalentă faţă de luarea unui medicament pe perioade mai scurte sau mai lungi”.

Bunicul tânărului rămâne internat în spital. Suspectul a fost audiat, şi-a recunoscut fapta şi a fost reţinut pentru 24 de ore. În funcţie de rezultatul expertizei psihiatrice, el şi-ar putea petrece restul vieţii internat într-un spital de psihiatrie.