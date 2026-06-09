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Venus și Jupiter se apropie pe cer într-un fenomen astronomic spectaculos. Când va putea fi observat din România

Marina Cimpoacă Data actualizării: Data publicării:
Venus și Jupiter se apropie pe cer într-un fenomen astronomic spectaculos. Foto Getty Images
Venus și Jupiter se apropie pe cer într-un fenomen astronomic spectaculos. Foto Getty Images
Din articol
Conjuncția Venus - Jupiter 2026 Ce este, de fapt, o conjuncție planetară Ce echipamente sunt necesare pentru a observa evenimentul

Unul dintre cele mai impresionante fenomene astronomice ale verii va putea fi observat și din România, pe parcursul a trei seri consecutive. Venus și Jupiter, cele mai luminoase planete vizibile după apusul Soarelui, vor apărea neobișnuit de aproape una de cealaltă pe bolta cerească, într-o conjuncție rară ce va putea fi urmărită cu ochiul liber. Punctul culminant al evenimentului va fi atins pe 9 iunie, când cele două astre vor părea aproape lipite pe cer, oferind o imagine rar întâlnită deasupra orizontului vestic.

Deși se produce în fiecare an, fenomenul variază ca intensitate de la an la an și reprezintă un eveniment astronomic accesibil publicului larg.

Conjuncția Venus - Jupiter 2026

„Conjuncția Venus - Jupiter 2026 este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale verii, vizibil în serile de 9, 10 și 11 iunie, când cele două planete apar extrem de apropiate pe cer, imediat după apusul Soarelui.

Deși se află la distanțe uriașe față de Pământ - aproximativ 180 de milioane de kilometri pentru Venus și circa 900 de milioane de kilometri pentru Jupiter - privite de pe Terra, cele două corpuri cerești apar ca puncte luminoase foarte apropiate, ușor de identificat cu ochiul liber.

Venus se remarcă prin intensitatea luminoasă, dominând frecvent cerul de seară și fiind cunoscută popular drept „steaua serii”. Jupiter, deși mai puțin strălucitor, rămâne un reper stabil pe bolta cerească, vizibil ca un punct luminos ușor de identificat imediat după apus.

În aceeași zonă a cerului poate fi observat și Mercur, însă acesta se află foarte aproape de orizont și este vizibil pentru o perioadă scurtă, fiind dificil de surprins fără un orizont complet liber și condiții atmosferice favorabile.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Când are loc punctul maxim al fenomenului

Punctul culminant al fenomenului va fi atins în seara de 9 iunie 2026, când Venus și Jupiter vor părea cel mai apropiate una de cealaltă pe cer, oferind cea mai spectaculoasă imagine a conjuncției.

Din România, evenimentul va putea fi observat către vest, imediat după apusul Soarelui. Cele mai bune condiții de vizibilitate sunt între orele 21:00 și 23:00, în special la începutul intervalului, când cele două planete se află mai sus deasupra orizontului și pot fi identificate mai ușor.
Conjuncția va putea fi urmărită și în serile de 10 și 11 iunie, însă efectul vizual va fi tot mai redus, deoarece Venus și Jupiter vor începe să se îndepărteze aparent pe bolta cerească.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Ce este, de fapt, o conjuncție planetară

„O conjuncție planetară este un fenomen astronomic de tip optic, nu o apropiere reală în spațiu. Acesta are loc atunci când două sau mai multe corpuri cerești par alăturate pe cer, ca urmare a alinierii lor pe aceeași direcție de vizualizare, din perspectiva observatorului terestru.
În realitate, acestea se află la distanțe foarte mari unele de altele, iar apropierea aparentă este un efect de perspectivă, determinat de pozițiile lor relative pe orbite. Fenomenul nu implică nicio interacțiune fizică între ele, ci doar o suprapunere vizuală pe bolta cerească.

Deși astfel de conjuncții au loc aproximativ o dată pe an, nu toate sunt la fel de spectaculoase sau ușor de observat. Vizibilitatea depinde de poziția planetelor pe cer, de momentul apusului și de condițiile atmosferice locale.”, a subliniat specialistul în astronomie

Ce echipamente sunt necesare pentru a observa evenimentul

„Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui fenomen este faptul că nu sunt necesare instrumente astronomice pentru observare, ceea ce îl face accesibil publicului larg. Atât Venus, cât și Jupiter se numără printre cele mai strălucitoare obiecte și pot fi observate cu ușurință cu ochiul liber, inclusiv din zone urbane, în serile cu cer senin.

Cele mai bune locuri pentru observație sunt cele cu orizont deschis spre vest, precum spațiile deschise, zonele înalte sau marginile orașelor, unde clădirile și lumina artificială nu obstrucționează câmpul vizual.”, a conchis sursa Digi24.ro

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