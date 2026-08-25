Live TV

Vicepreşedinte Salvamont, despre lipsa de personal: Sunt necesare o grilă unitară, o compensaţie de risc proporţională cu activitatea

Data publicării:
salvamont romania
Foto: Sebastian Marinescu/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vicepreşedintele Salvamont România, Sebastian Marinescu, atrage atenţia asupra lipsei de personal din serviciile Salvamont, dar şi asupra presiunii bugetare pe care judeţele care includ şi zone de munte trebuie să o suporte, în condiţiile în care activitatea serviciilor Salvamont, inclusiv salariile personalului, este suportată din bugetele judeţene. „Soluţia echitabilă este asigurarea de la bugetul de stat a unei finanţări distincte, stabile şi predictibile pentru componenta de personal operativ: salarii, sporuri, plata muncii suplimentare, asigurări şi pregătire profesională”, transmite, marţi, Sebastian Marinescu. 

„În prezent, serviciile publice Salvamont sunt finanţate integral din bugetele judeţelor sau ale autorităţilor locale, inclusiv în ceea ce priveşte cheltuielile de personal. Această formulă creează un dezechilibru evident. Judeţele cu relief montan trebuie să susţină din resurse proprii funcţionarea unui serviciu public de urgenţă necesar prin însăşi geografia teritoriului, în timp ce judeţele fără munţi pot direcţiona aceleaşi resurse către alte investiţii. Muntele este o resursă importantă pentru România, dar nu ar trebui să devină o penalizare bugetară pentru judeţele care îl au în administrare. (...) Soluţia echitabilă este asigurarea de la bugetul de stat a unei finanţări distincte, stabile şi predictibile pentru componenta de personal operativ: salarii, sporuri, plata muncii suplimentare, asigurări şi pregătire profesională”, afirmă într-un mesaj făcut public marţi pe Facebook, Sebastian Marinescu, director al Serviciului Judeţean Salvamont Braşov şi vicepreşedinte al Salvamont România. 

Acesta consideră că autorităţile din judeţe trebuie să îşi păstreze rolul în organizarea, dotarea şi dezvoltarea serviciilor Salvamont, dar nu pot suporta singure întreaga finanţare a unui serviciu care face parte din sistemul naţional de urgenţă, Marinescu invocând, în acest context, nevoia unui „parteneriat real între administraţia centrală şi cea locală, nu doar de recunoaşterea verbală a importanţei acestei activităţi”. 

Oficialul Salvamont vorbeşte şi despre particularităţile profesiei de salvator montan, dar şi despre lipsa acută de personal cu care se confruntă serviciile Salvamont. 

„Normele prevăd că o formaţie de salvare montană este alcătuită din minimum şase salvatori. Această cifră defineşte însă structura unei formaţii, nu capacitatea de a asigura permanenţa. Pentru respectarea timpului legal de muncă, a repausului, a concediilor şi a perioadelor de pregătire, precum şi pentru acoperirea eventualelor indisponibilităţi medicale, sunt necesare aproximativ cinci schimburi complete, respectiv 30 de salvatori montani pentru o singură formaţie operativă. În judeţele cu teritorii montane extinse, mai multe masive şi intervenţii simultane, necesarul este firesc mult mai mare. La nivel naţional, gradul de acoperire a necesarului operativ este de numai 17,85%, deşi echipele Salvamont au reuşit până acum să răspundă tuturor solicitărilor. Acest grad de răspuns de 100% nu demonstrează că personalul este suficient, ci că lipsurile sistemului sunt compensate printr-un efort excepţional al oamenilor”, spune Marinescu. 

El arată că adeseori salvatorii montani sunt chemaţi din timpul liber şi aminteşte că, la fel ca orice alt angajat al sistemului public, aceştia au un spor de condiţii periculoase sau vătămătoare de 300 de lei lunar. 

„Sunt necesare, totodată, o grilă naţională unitară, o compensaţie de risc proporţională cu activitatea desfăşurată şi reintroducerea salvatorilor montani în categoria personalului pentru care munca suplimentară poate fi plătită atunci când recuperarea nu este posibilă”, mai este de părere salvatorul montan, explicând că, în condiţiile lipsei de personal, acordarea timpului liber compensatoriu pentru salvamontişti „devine aproape imposibilă fără diminuarea capacităţii de intervenţie”. 

„Dacă salvatorul primeşte recuperarea cuvenită, formaţia rămâne şi mai descoperită; dacă nu o primeşte, munca suplimentară rămâne necompensată. Muntele nu se închide la terminarea programului, iar accidentele nu aşteaptă ziua de luni. Este necesară o reglementare clară care să permită plata muncii suplimentare atunci când recuperarea nu poate fi acordată din motive operative. (...) Persoanei care apelează 112 nu i se poate spune că programul s-a încheiat, că salvatorul care ar trebui să plece în misiune se află în recuperare sau că bugetul judeţului nu permite formarea unei echipe complete”, subliniază Sebastian Marinescu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Prima țară care a anunțat că se retrage de la Eurovision 2027: Concursul a devenit „o...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
5
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
Țara în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea: "Acolo locuiesc, însă în suflet sunt româncă"
Digi Sport
Țara în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea: "Acolo locuiesc, însă în suflet sunt româncă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tren in gara
Reacția Ministerului Justiției în scandalul legat de plata salariilor angajaților CFR SA: „Ministerul nu are competențe în acest sens”
2026-07-28-4675
Noua lege a salarizării: Ce au negociat sindicatele din Sănătate. Este „pragul minim de la care proiectul poate deveni acceptabil”
oana gheorghiu face declaratii
Oana Gheorghiu, despre venituri lunare în companiile de stat din energie: 10 oameni cumulează 47 de funcţii în 16 companii diferite
alexandru rogobete face declaratii
Bolojan: Rogobete este unul din piromanii grevei din Sănătate. În aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil
radu tincu la o sedinta
Medicul Radu Țincu: Dacă legea salarizării va fi adoptată va duce la agravarea deficitului de personal din ATI și primiri urgențe
Recomandările redacţiei
primar primari alesi locali
Risc de blocaj în primării din toată țara. Mii de consilieri ar putea...
Nordis
DIICOT continuă cercetările în dosarul Nordis. Zeci de noi plângeri...
600340870_835164326098377_1653381784432708574_n
România ratează ținta din PNRR pentru autostrăzi. Ionuț Ciurea: „A7...
avion rusia
Un avion misterios militar de transport al SUA a aterizat pe cel mai...
Ultimele știri
Termen devansat în dosarul vânzării Damen Mangalia. Prețul șantierului ar putea coborî de la 184 de milioane de euro
Dmitri Medvedev crede că Armenia nu va adera niciodată la UE și avertizează: „Va afecta permanent relaţiile sale cu Rusia şi alte ţări”
Rusia consideră posibilă cooperarea spaţială cu SUA după închiderea ISS. „Trebuie să ne ajutăm reciproc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă plină de noroc pe 26 august 2026. Universul le deschide noi oportunități
Cancan
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Fanatik.ro
Florin Tănase, out din primul 11 al FCSB după ce Gigi Becali i-a zis să se lase? Verdictul lui Meme. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
„Vine noul Hagi!” Extaz în Turcia după transferul românului din SuperLiga
Adevărul
Misterul celor 130 de copii dispăruți. Legenda medievală care duce până în Transilvania
Playtech
Vrancea a înregistrat mai multe cutremure în august. Ce spun seismologii și cât de neobișnuită este situația
Digi FM
David Popovici nu a vrut să știe câți bani câștigă. Ce i-a spus mama lui la 19 ani: „Erau mult mai mulți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
Pro FM
Cine este noul iubit al Paulei Seling. Iubește din nou, la 4 ani de la divorțul de Radu Bucura: "Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Halle Berry, spectaculoasă la 60 de ani. A pozat într-un costum de baie din dantelă și spune că acum este...
Adevarul
Cordonul sanitar împotriva populiștilor se fisurează. De ce partidele tradiționale ajung să colaboreze cu...
Newsweek
Pensie mai mare cu o simplă adeverință? Mulți români află prea târziu că o pot depune oricând pentru sporuri
Digi FM
Ozana Barabancea, noi intervenții estetice, la 56 de ani: "Anii trec și eu vreau să întineresc". Ce vrea să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Toată lumea vorbește despre noua stea de la Hollywood. Are zâmbetul Juliei Roberts și este comparată cu cele...
UTV
Laurette a intrat din nou în sala de operație, după ce starea ei s-a agravat. „Trebuie să mă vindec”