VIDEO Accident grav în Argeș: o mașină a căzut într-o râpă. Trei oameni au fost răniți Data publicării: 08.01.2026 10:10 Sursa: ISU Argeș Un accident rutier grav a avut loc în județul Argeș. O mașină a derapat și a căzut într-o râpă. Cele trei persoane aflate în automobil au ajuns la spital. Accidentul a avut loc în localitatea Băiculești din județul Argeș. Un șofer a derapat cu autoturismul, pentru că pe șosea este gheață. Mașina a ajuns într-o râpă, la mai bine de 5 metri de șosea.În urma acestui incident rutier, atât șoferul, cât și doi copii care se aflau în mașină au fost răniți și transportați la spital.A fost deschis și un dosar penal și este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.