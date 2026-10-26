Un accident rutier grav a avut loc luni dimineața pe un drum din județul Timiș. Două mașini și un camion s-au ciocnit. Patru oameni au fost răniți, arată primele informații, iar traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.

Accidentul a avut loc pe drumul județean 691, în zona localității Dumbrăvița. În total au fost implicate în acest accident un camion și două autoturisme, în care se aflau în total patru persoane.

Într-una dintre mașini se aflau două persoane, iar șoferul a rămas prins între fiarele contorsionate și a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.

La fața locului au ajuns pompierii, dar și mai multe ambulanțe care au început să acorde primul ajutor victimelor.

Persoanele aflate în autoturisme primesc îngrijiri medicale la locul accidentului. Intervenția este momentan în desfășurare, iar circulația în zonă este blocată, se circulă foarte greu. Este un drum cu două benzi care duce către centura de nord a Timișoarei, dar și către autostradă.

Polițiștii sunt și ei prezenți la fața locului, fac măsurători și urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul și cine se face responsabil de impact.

Editor : M.B.