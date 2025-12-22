O bătaie generală a izbucnit într-o piață din Timișoara în timpul unui control pe care îl făceau jandarmii pentru combaterea comercializării produselor contrafăcute.

Imaginile au fost surprinse duminică, la orele prânzului, în viața Flavia din Timișoara. Un echipaj de la Gruparea Mobilă de Jandarmerie din oraș desfășura un control pentru combaterea comercializării produselor contrafăcute, însă la un moment dat spiritele s-au încins.

Cei prezenți scot telefoanele și adresează întrebări repetate jandarmilor. La un moment dat se vede pe imagini că situația degenerează de la injurii la violențe, atunci când o vânzătoare este notificată că trebuie să se legitimeze și să meargă la autospecială. Atunci, un alt bărbat prezent în piață a intervenit și a început să se îmbrâncească cu jandarmul.

Pentru aplanarea conflictului, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea celor două persoane, care au fost ulterior conduse la autospecială.

Gruparea Mobilă de Jandarmi Timișoara a transmis și un punct de vedere despre această situație și a declarat că la nivelul unității se fac inclusiv verificări interne pentru a analiza modul de acțiune al colegului lor.

