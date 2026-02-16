VIDEO Doi angajați ai unei primării din Dolj și poștașul comunei s-au luat la bătaie după ce au petrecut de ziua primarului

Doi angajați ai primăriei din localitatea Desa, județul Dol,j și poștașul comunei au ajuns la spital după o răfuială petrecută într-un bar. Cei trei s-au bătut cu alți trei indivizi după ce au petrecut la ziua de naștere a primarului. Poliția a deschis dosar penal.

Conflictul a avut loc în barul din localitatea Desa din județul Dolj. Acolo, mai multe persoane s-au lovit reciprocu bâtele. Toate aceste persoane participaseră la o petrecere la primar acasă, unde acesta își serbase ziua de naștere, după care au mutat petrecerea în bar.

Una dintre persoanele implicate în acest conflict a cerut patronului localului respectiv să dea volumul mai tare la muzică. Acesta însă a refuzat și de aici a pornită conflictul.

Trei persoane au ajuns la spital. Este vorba de doi angajați ai primăriei și de poștașul din localitate, care se află acum la Spitalul Județean de Urgență din Craiova.

Potrivit anchetatorilor, vor fi și rețineri în acest caz.

Editor : M.B.