Imaginile cu doi copii care traversează calea ferată prin fața unui tren au devenit virale pe rețelele de socializare. Au fost înregistrate în județul Constanța și vă pot afecta emoțional. Cei doi copii sunt pe biciclete și nu par să observe că barierele sunt lăsate.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Valu lui Traian din județul Constanța. Patru copii se aflau pe biciclete. Doi dintre ei s-au oprit când au văzut că barierele coboară, însă ceilalți doi și-au continuat drumul.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit reprezentanților CFR, copiii au trecut printre bariere cu doar câteva secunde înainte ca un tren să ajungă în acel punct.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. CFR atrage însă atenția că o astfel de decizie poate fi extrem de periculoasă. Trenurile pot circula în acea zonă cu viteze de până la 140 km/h și nu se pot opri imediat.

Chiar dacă mecanicul vede un obstacol pe șine și frânează de urgență, trenul poate avea nevoie de sute de metri pentru a se opri.

Editor : M.B.