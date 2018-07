VIDEO. Femeie în straie de măicuţă, prinsă în timp ce abandona câini pe un câmp

Viceprimarul unei comune din judeţul Prahova a surprins o femeie îmbrăcată în straie de măicuţă în timp ce abandona pe un câmp din apropiere de Ploieşti mai mulţi câini, adulţi şi pui. Femeia a recunoscut că a lăsat animalele acolo și s-a apărat spunând că nu a ştiut că le poate duce la un adăpost.

Viceprimarul comunei prahovene Plopu, Vasile Albu, a oprit maşina şi a luat-o la întrebări pe femeia aflată la volan. Iniţial, ea a negat că ar fi aruncat animalele pe câmp, ulterior recunoscând că a abandonat două animale. „Dacă vine la noi la poartă toată ziua...”, şi-a explicat femeia gestul.

Viceprimarul Vasile Albu a declarat pentru News.ro că a observat duba din care au fost abandonate animalele în timp ce se îndrepta către Ploieşti şi, fiind obişnuit cu faptul ca pe acel câmp sunt abandonate frecvent animale şi sunt aruncate deşeuri, a urmărit ce se întâmplă. El a plecat în urmărirea dubei şi a determinat-o pe femeie să oprească după un kilometru.

S-a constatat că era o măicuţă la volan, cu trei bărbaţi în faţă. Am întors şi am prins câinii pe care i-a adus. Am anunţat poliţia locală de la Bucov, pentru că e zona lor şi să-i raporteze şi să ducă câinii în parc la Bucov, să nu îi lase în altă parte”, a spus viceprimarul.

El a precizat că femeia a fost amendată cu o sută de lei, catalogând amenda drept „egală cu zero”. Viceprimarul a mai spus că obişnuieşte să supravegheze zona în care au fost abandonaţi câinii pentru că acolo sunt aruncate frecvent deşeuri, iar în trecut a găsit facturi în sacii cu gunoi aruncaţi pe câmp.

