Un incendiu violent a avut loc în stațiunea Mamaia. Două beach baruri de pe Plaja H2O au fost cuprinse de flăcări.

ACTUALIZARE 08.27 Incendiul puternic a izbucnit în jurul orei 04.00 în Mamaia, în zona cluburilor de lux din nordul stațiunii. Inițial, incendiul a cuprins un beach bar, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

La fața locului au fost mobilizați pompierii de la ISU Dobrogea, care au trimis acolo cinci autospeciale de stingere.

Potrivit pompierilor, flăcările s-au extins și au ars în total două beach baruri, pe o suprafață de 600 de metri pătrați.

Din fericire, până la această oră nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a producerii acestui incendiu violent urmează să fie stabilită în urma cercetărilor făcute de specialiști la fața locului.

Știrea inițială: Fumul înecăcios a cuprins întreaga zonă. Exista riscul ca focul puternic să se extindă și la clădirile din jur. Pentru a evita însă această situație, mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului.

Nu sunt victime și deocamdată nu se știe de la ce au izbucnit flăcările.

Editor : M.B.