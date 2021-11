VIDEO Incendiu la spitalul de pshiatrie din Gătaia. Un pacient a dat foc unei saltele

Un incendiu a izbucnit la spitalul de pshiatrie din Gătaia, județul Timiș. 41 de persoane, pacienți și personal medical, au fost evacuate. A fost activat planul roșu de intervenție. Focul ar fi fost provocat intenționat de un pacient.

La incendiu au mers 48 de pompieri cu mai multe autospeciale și ambulanțe. Focul a fost însă stins rapid, înainte să ajungă pompierii la fața locului. Nicio persoană nu a fost rănită și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit ISU Timiș.

Pompierii au descoperit că incendiul a izbucnit de la o saltea. Dintr-o discuție cu reprezentanții spitalului a reieșit că un pacient a reușit să strecoare în salonul izolator o brichetă, cu care a incendiat o saltea.

Este al doilea incendiu care are loc în acest an la spitalul de psihiatrie din Gătaia. La începutul acestui an, un salon a luat foc din cauza unui pacient care a insistat să fumeze în salon.

