Video Mai multe femei împing un microbuz blocat în trafic în Galați, în timp ce bărbați aflați la terasă filmează și comentează Data actualizării: 10.07.2026 10:01 Data publicării: 10.07.2026 08:42 Sursa: Captură video Facebook/ Costel Craescu Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Imaginile zilei: mai multe persoane au pus umărul și au împins un microbuz blocat în mijlocul drumului, în Galați. Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză, direct de la pompă. Propunerea legislativă a ajuns în Senat Dunărea scade alarmant: nivelul fluviului a coborât sub pragul critic, la Galați. „Ne așteptăm la ce e mai rău” Cel puțin 28 de morți după un incendiu la o fabrică din „capitala pantofilor”, în China Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani Putin ia în calcul posibile lovituri asupra bazelor NATO din România Șoferii care nu își plătesc amenzile în 90 de zile riscă suspendarea permisului. Cum se stabilește durata sancțiunii Medicamentele interzise în multe dintre destinațiile de vacanță. Ce nu ar trebui să conțină trusa medicală de concediu Pe băncile facultății, la 87 de ani. Povestea bunicului care tocmai s-a înscris la universitate Reacția liberalilor anti-Bolojan după decizia Tribunalului București: Am prevăzut această fundătură. Se revine la vechea conducere În imagini se văd 5 persoane, printre care și femei, care împing autobuzul de transport public. Asta în timp ce câțiva bărbați aflați la o terasă în apropiere comentează și filmează.Dacă aţi fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o stire puteţi lua legătura cu noi pe WhatsApp, la numărul 0771.100.304. Vă rugăm să precizaţi numele şi locul din care transmiteţi imagini. Editor : M.B. Etichete: femei galati microbuz terasa Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni... 3 Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au... 4 Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale... 5 Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...