Imaginile zilei: mai multe persoane au pus umărul și au împins un microbuz blocat în mijlocul drumului, în Galați.

În imagini se văd 5 persoane, printre care și femei, care împing autobuzul de transport public. Asta în timp ce câțiva bărbați aflați la o terasă în apropiere comentează și filmează.

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Editor : M.B.