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Video Mai multe femei împing un microbuz blocat în trafic în Galați, în timp ce bărbați aflați la terasă filmează și comentează

Data actualizării: Data publicării:
galati
Sursa: Captură video Facebook/ Costel Craescu
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Imaginile zilei: mai multe persoane au pus umărul și au împins un microbuz blocat în mijlocul drumului, în Galați.

În imagini se văd 5 persoane, printre care și femei, care împing autobuzul de transport public. Asta în timp ce câțiva bărbați aflați la o terasă în apropiere comentează și filmează.

Dacă aţi fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o stire puteţi lua legătura cu noi pe WhatsApp, la numărul 0771.100.304. Vă rugăm să precizaţi numele şi locul din care transmiteţi imagini.

Editor : M.B.

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