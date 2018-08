VIDEO. Mărturiile protestatarilor refugiați în Muzeul Antipa

În timpul confruntărilor cu jandarmii mai mulţi protestatari s-au refugiat în Muzeul Antipa. Uşa a fost spartă, nu se știe de cine, iar paznicii spun că mai multe obiecte au fost vandalizate.

Oamenii spun că au fugit de gazele lacrimogene şi de jeturile repetate de apă folosite de jandarmi în Piaţa Victoriei.

„După ce ne-au dat nişte jeturi în figură, noi am găsit deschis şi am rămas aici. E spart geamul de jos, nu ştiu să fi fost ultraşii sau lumea din disperare. Am ridicat mâinile în sus şi am zis: Nu mai împingeţi. Şi în momentul ăla cineva a dat cu spray si lui în ochi şi mie”, a povestit un tânăr.

Nu se ştie cine a spart uşa muzeului. Unii afirmă că uşa ar fi fost deschisă de cineva de dinainte.

„De teamă, am intrat aşa buluc. Am intrat aşa de teamă. Nu cred că a fost deschis, eu ştiu ce s-o fi întâmplat?”, a spus o bătrână.

Paznicul spune că uşa nu a fost deschisă: „Nu i-am ajutat eu, au intrat singuri. E o instituţie publică, nu e normal să se întâmple aşa”.

În continuare se fac cercetări pentru a se afla cine a vandalizat Muzeul Antipa.

