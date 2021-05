VIDEO. Momentul exploziei mașinii de la Arad. Un martor spune că mirosea a praf de pușcă. Expert: Lumea interlopă acționează tot timpul

Un dispozitiv exploziv plasat în mașină și acționat de la distanță - e principala ipoteză pe care o cercetează anchetatorii în privința exploziei de azi dimineață din Arad. Un comunicat al SRI arată că au fost prelevate din mașină substanțe pentru care se face expertiză pirotehnică. Un cunoscut om de afaceri din Arad și-a pierdut viața în urma exploziei mașinii pe care o conducea.

Bărbatul care a decedat după ce i-a explodat maşina în parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crişan.

Apelul la 112 a venit de la mai multe persoane care au auzit explozia și au anunțat că o mașină arde ca o torță în parcarea unui supermarket.

Din imagini se vede că automobilul marca Mercedes dă cu spatele, apoi explodează după ce pornește în față pentru a părăsi parcarea.

Martor: Mirosea a praf de pușcă

Martori:

- Am auzit o explozie puternică, am ieșit la balcon și mirosea puternic a praf de pușcă.

- Dormeam și am explozie, și am ieșit pe geam, după am văzut că mașina este avariată.

- Fum și foc, când am ieșit pe balcon, de la mașina care a explodat. O explozie extraordinară, dormeam, a tremurat și patul sub mine și geamurile.

La puțin timp anchetatorii și-au dat seama că victima este Ioan Crișan, un om de afaceri de 66 de ani, foarte cunoscut în zonă. El deținea singura crescătorie de somn african din țară.

Bărbat: Mi-e prieten domne, mi-a zis ăsta de la bar că a băut o cafea aici și a plecat, nu-l știam cu probleme...

Polițiștii au deschis o anchetă să descopere dacă mașina a explodat din cauza unei defecțiuni sau dacă a fost montat un dispozitiv exploziv.

Livia Pescar, purtător de cuvânt IPJ Arad: Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

În sprijinul polițiștilor din Arad au fost trimiși criminaliști și specialiști în explozibili și substanțe periculoase de la București.

Dan Antonescu, specialist criminolog: Sincer să fiu, optez pentru ipoteza unui act criminal. Puțin probabil ca o defecțiune tehnică să ducă la o astfel de explozie. În opinia mea, este aproape imposibil.

Rămâne în sarcina anchetatorilor să stabilească cercul de suspecți, dușmanii acestui om, ce probleme avea în materie de afaceri, dacă a primit amenințări... De regulă o astfel de faptă e comisă la comandă, dacă se va confirma ipoteza actului criminal.

Psiholog criminalist: Lumea interlopă acționează tot timpul. Poate că o grupare s-a dus să-i ceară taxă de protecție și el nu a acceptat

Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist: Vom vedea ce s-a întâmplat când cercetările se vor termina. Avem un martor care spune că înainte a fost văzut un individ care intra în mașină. Bomba asta cred că a fost pusă sub scaunul șoferului și a făcut contact printr-un buton, printr-un telefon, ceva de genul acesta.

Se pare că bomba a fost pusă în interior, pentru că a zburat plafonul mașinii. Dacă era pusă sub mașină, nu se întâmpla așa ceva. E vorba de un Mercedes, nu de un Logan cu GPL.

Sunt mai multe ipoteze. E vorba că poate acest om de afaceri de succes deranja. Poate concurența, pentru că acel pește valora mult. Țara asta este împărțită pe sfere de influență. Lumea interlopă acționează tot timpul. Poate că o grupare s-a dus să-i ceară taxă de protecție și el nu a acceptat, iar totul se termină în maniera asta. Poate nu a plătit dobândă, la dobândă, la dobândă, o fi deranjat conurența, sunt foarte multe ipoteze.

E vorba de o reglare conturi, ceva de genul acesta. Un individ poate a comandat lucrul acesta. Pe internet poți să comanzi și mercenari și bombe artizanale. Să avem răbdare să vede, ce o să ne spună poliția.

