VIDEO Momentul în care două nave se ciocnesc pe Dunăre. Imaginile au fost filmate de pe vasul care a provocat accidentul

Pe Dunăre, în județul Tulcea, două nave s-au ciocnit, iar momentul impactului a fost surprins de membrii unuia dintre echipaje. Este vorba despre un vas turcesc care se afla în mers și a intrat cu putere într-un alt vas, ancorat.

În imagini se poate observa cum o navă pierde controlul și acroșează o alta aflată la ancoră. În acest accident au fost implicate o navă sub pavilion Insulele Marshall, care voia să acosteze la mal, și o navă sub pavilion Honduras, cea care a fost avariată.

Reprezentanții Autorității Navale Române spun că în urma investigațiilor a reieșit faptul că acest accident s-a produs pentru că nu au fost respectate măsurile de vigilență în ceea ce privește navigația pe Dunăre.

Regulamentul de navigație a fost încălcat de comandantul navei care efectua manevra de acostare. Acesta a fost amendat cu 30.000 lei.

Accidentul s-a produs în 5 decembrie, la orele prânzului. După ce navele au fost reparate, astăzi au plecat din portul Tulcea și se îndreaptă acum spre porturile lor de destinație.

