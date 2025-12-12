Live TV

VIDEO Momentul în care două nave se ciocnesc pe Dunăre. Imaginile au fost filmate de pe vasul care a provocat accidentul

Data publicării:
nave se ciocnesc pe dunare
Sursa: captură video Observator Constanta

Pe Dunăre, în județul Tulcea, două nave s-au ciocnit, iar momentul impactului a fost surprins de membrii unuia dintre echipaje. Este vorba despre un vas turcesc care se afla în mers și a intrat cu putere într-un alt vas, ancorat.

În imagini se poate observa cum o navă pierde controlul și acroșează o alta aflată la ancoră. În acest accident au fost implicate o navă sub pavilion Insulele Marshall, care voia să acosteze la mal, și o navă sub pavilion Honduras, cea care a fost avariată.

Reprezentanții Autorității Navale Române spun că în urma investigațiilor a reieșit faptul că acest accident s-a produs pentru că nu au fost respectate măsurile de vigilență în ceea ce privește navigația pe Dunăre.

Regulamentul de navigație a fost încălcat de comandantul navei care efectua manevra de acostare. Acesta a fost amendat cu 30.000 lei.

Accidentul s-a produs în 5 decembrie, la orele prânzului. După ce navele au fost reparate, astăzi au plecat din portul Tulcea și se îndreaptă acum spre porturile lor de destinație.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Camion militar
Focuri de avertisment în Tulcea, după ce mai mulți tineri au fost prinşi în timp ce furau combustibil dintr-un camion militar
09ad6ef5-f495-40f9-95bb-777c05ee060b_0
România va avea trei noi poduri peste Dunăre. Memorandumul cu Bulgaria și Grecia, pas decisiv pentru coridorul logistic
profimedia-0933317745
Taiwanul avertizează: Avioane mlilitare chineze au „simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine
tanc si foc
Exercițiu militar cu muniţie de război în apropierea orașului Tulcea. Accesul civililor în zonă este restricționat
sticle pe stradă
Șeful unei firme din Tulcea ar fi raportat fals reciclarea a 2.550 tone de sticlă. Prejudiciul este uriaș: peste 5,1 milioane lei
Recomandările redacţiei
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
European Political Community summit in Copenhagen
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Ultimele știri
Anamaria Gavrilă a pierdut procesul cu o deputată pe care a exclus-o din partid. Recent, l-a dat afară și pe liderul deputaților POT
Taximetriștii care transferau bani de pe telefoanele clienților în conturile proprii au fost plasați sub control judiciar
Vremea se răcește în toată țara: sunt așteptate ninsori, vânt puternic și temperaturi negative. Anunțul meteorologilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Meme Stoica, informații de ultimă oră despre transferurile FCSB. „Un jucător din Portugalia”. Ce se întâmplă...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Gigi Becali a spus totul despre minunea de la FCSB – Feyenoord 4-3: „După 5 minute am sunat iar”. Mesaj...
barajul paltinu seaca
Criza apei din Prahova continuă: în trei comune apa rămâne nepotabilă
Playtech
Rodica Stănoiu ar fi trăit ca-n Iad cu iubitul mai tânăr! Cum a ajuns la spital: 'Îi era frică de el'. Ce îi...
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție