VIDEO Momentul în care un bărbat de 70 de ani e pus la pământ de Poliția Locală din Pașcani. I s-a făcut rău și a ajuns la spital

Scene șocante au fost filmate pe o stradă din Pașcani. Sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat de 70 de ani a ajuns la spital după ce a fost pus la pământ de către polițiștii locali. Din primele informații, bărbatul a refuzat să se legitimeze, iar oamenii legii l-au încătușat. Primarul din Pașcani, Marius Pintilie, spune că polițiștii locali au procedat corect.

Polițiștii locali i-au cerut bărbatului să se legitimeze, după ce l-au observat consumând alcool pe domeniul public, situație interzisă de lege. Bărbatul stătea pe o bancă în fața unui bar. Agenții i-au cerut de mai multe ori să spună cum îl cheamă și să prezinte un act de identitate. I-au explicat și că nu are voie să bea pe stradă. Bărbatul a refuzat și în acel moment polițiștii l-au pus la pământ și l-au încătușat.

I s-a făcut rău, așa că a fost chemată o ambulanță. A fost dus la spital, a primit îngrijiri în compartimentul de primiri urgențe și a fost trimis acasă.

Primarul din Pașcani, Marius Pintilie, spune că nu a fost vorba despre un abuz al polițiștilor locali și că aceștia s-au comportat corect.

Cetățeanul ar fi trebuit să se legitimeze pentru că a încălcat legea, a spus Pintilie, adăugând că astfel de acțiuni ale Poliției Locale sunt frecvente, după ce la primărie au ajuns mai multe reclamații ale localnicilor din zonă, nemulțumiți de faptul că sunt foarte multe persoane care consumă în acel loc alcool și fac gălăgie.

Editor : M.B.