Live TV

VIDEO Momentul în care un bărbat de 70 de ani e pus la pământ de Poliția Locală din Pașcani. I s-a făcut rău și a ajuns la spital

Data actualizării: Data publicării:
pascani
Sursa: captură video

Scene șocante au fost filmate pe o stradă din Pașcani. Sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat de 70 de ani a ajuns la spital după ce a fost pus la pământ de către polițiștii locali. Din primele informații, bărbatul a refuzat să se legitimeze, iar oamenii legii l-au încătușat. Primarul din Pașcani, Marius Pintilie, spune că polițiștii locali au procedat corect.

Polițiștii locali i-au cerut bărbatului să se legitimeze, după ce l-au observat consumând alcool pe domeniul public, situație interzisă de lege. Bărbatul stătea pe o bancă în fața unui bar. Agenții i-au cerut de mai multe ori să spună cum îl cheamă și să prezinte un act de identitate. I-au explicat și că nu are voie să bea pe stradă. Bărbatul a refuzat și în acel moment polițiștii l-au pus la pământ și l-au încătușat.

I s-a făcut rău, așa că a fost chemată o ambulanță. A fost dus la spital, a primit îngrijiri în compartimentul de primiri urgențe și a fost trimis acasă.

Primarul din Pașcani, Marius Pintilie, spune că nu a fost vorba despre un abuz al polițiștilor locali și că aceștia s-au comportat corect.

Cetățeanul ar fi trebuit să se legitimeze pentru că a încălcat legea, a spus Pintilie, adăugând că astfel de acțiuni ale Poliției Locale sunt frecvente, după ce la primărie au ajuns mai multe reclamații ale localnicilor din zonă, nemulțumiți de faptul că sunt foarte multe persoane care consumă în acel loc alcool și fac gălăgie.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Rachetă sol sol
4
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
e on preluare
5
Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM...
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
Digi Sport
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
klaus iohannis face declaratii
Ce va face RAAPPS cu „Palatul Împăratului”, vila renovată cu milioane...
ecuson al politiei romane
Ce s-a întâmplat cu polițiștii care s-au ocupat de cazul Vlad Pascu...
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine...
Ultimele știri
Bolsonaro a vrut să ceară azil politic în Argentina, pentru a evita urmărirea penală
Profesor din Bihor, reținut după ce a violat o elevă de 14 ani. Bărbatul fusese anterior condamnat pentru pornografie infantilă
Un ucrainean a fost arestat în Italia, în legătură cu atacul asupra conductei Nord Stream
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
parcare
Bujduveanu vrea să scape de mașinile parcate pe prima bandă a șoselelor: „Traficul se reduce cu 33%”
politist
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au dat amenzi de 8.000 de lei
N16 USI WC TRANSPARENTE-LIVE VO_00291
Uși transparente din sticlă la toaletele unei piețe din Pașcani. Lucrările au fost recepționate fără obiecții
photo-collage.png - 2025-07-14T121612.560
Locomotiva unui tren a luat foc lângă o stație de carburant, în Pașcani. În interior se aflau 32 de copii și 20 de adulți
ApaVital
Orașul Pașcani a rămas fără apă potabilă. De patru zile, locuitorii beau apă de pe stradă, din cisterne
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul unei iubiri târzii. Patrick Duffy a redescoperit dragostea la 70 de ani: „Viața noastră e foarte...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Ultima manevră a lui Vlad Pascu înainte de condamnare: plicuri cu zeci de mii de euro pentru iertare. Cum au...
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba...
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
Nicole Kidman, îmbrățișări calde cu fiicele sale. Imagini rare din vacanța de vară, alături de familie. „Acum...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Câți ani trebuie să muncești pentru pensia minimă de 1.281 lei? Casa de Pensii face precizări
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Dublă întâlnire. Jennifer Aniston și Jim Curtis, la cină cu actrița Courteney Cox și iubitul acesteia...
UTV
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratuite pentru turiștii străini