VIDEO Momentul în care un tânăr s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers. Scena a fost filmată de un alt șofer

aruncat
Sursa: captură video

Scene șocante au fost filmate pe un drum din județul Arad: un tânăr de 20 de ani s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers și ajuns la spital. Polițiștii au suspiciuni că atât șoferul, cât și pasagerul ar fi fost sub influența drogurilor.

Incidentul s-a petrecut pe un drum național, în localitatea Almaș, județul Arad. Un bărbat s-a aruncat dintr-o mașină în care se aflau mai multe persoane. Incidentul a fost filmat de o persoană aflată într-o mașină din spate.

Bărbatul are 20 de ani, iar în urma acestei căzături a avut nevoie de îngrijiri medicale. A fost preluat de o ambulanță care l-a găsit inconștient la fața locului.

Polițiștii au început imediat cercetările, iar presa locală speculează că atât șoferul, cât și pasagerii se aflau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Polițiștii l-au testat pe șoferul mașinii, iar în urma testelor preliminare, el a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

