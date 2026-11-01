VIDEO O mașină de pompieri aflată în misiune s-a împotmolit în noroi, pe un drum din Teleorman Data publicării: 01.11.2026 15:57 Sursa: captură video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Misiune cu peripeții pentru pompierii din Teleorman, chemați să stingă un incendiu: autospeciala încărcată cu apă a rămas blocată în noroi. Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Reșița. De la ce ar fi pornit focul Charlie Ottley promovează România de Halloween: „Nu e doar despre Dracula, dar cu siguranță te va marca” Cine ar câștiga alegerile parlamentare dacă românii ar vota duminică Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice Cinci suspecți în cazul unuia dintre cele mai spectaculoase jafuri din Europa, identificați. Recompense pentru prinderea lor Accident grav în Craiova: Trei pietoni au fost loviți de o mașină pe trotuar și au ajuns la spital Răspunsul lui Intotero, întrebată despre revenirea lui Cazan la Apele Române: Înțeleg că e frustrată că nu mai ocupă acest portofoliu Actorul Patrick Stewart, intepretul celebrului Jean Luc Picard din „Star Trek - Generația următoare”, a murit la vârsta de 86 de ani Primele imagini cu una dintre dronele maritime care au lovit o navă în largul Bulgariei Câteva minute bune s-a chinuit șoferul până a reușit să scoată mașina. În zonă plouă de trei zile, așa că drumurile agricole sunt în mare parte impracticabile.Pompierii fuseseră solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o groapă de gunoi.Din imaginile surprinse de martori, se poate observa cum fumul dens a acoperit hectare întregi de câmp.În cele din urmă, pompierii au reușit să stingă focul. Editor : M.B. Etichete: pompieri incendiu teleorman noroi Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de... 2 Respinsă de Ilie Bolojan, masa organizată de ANCOM pentru o mie de persoane în Qatar a... 3 Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se... 4 Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia... 5 Catastrofa feroviară din Spania schimbă datele războiului politic pe frontul alegerilor...