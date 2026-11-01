VIDEO O mașină de pompieri aflată în misiune s-a împotmolit în noroi, pe un drum din Teleorman

Misiune cu peripeții pentru pompierii din Teleorman, chemați să stingă un incendiu: autospeciala încărcată cu apă a rămas blocată în noroi.

Câteva minute bune s-a chinuit șoferul până a reușit să scoată mașina. În zonă plouă de trei zile, așa că drumurile agricole sunt în mare parte impracticabile.

Pompierii fuseseră solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o groapă de gunoi.

Din imaginile surprinse de martori, se poate observa cum fumul dens a acoperit hectare întregi de câmp.

În cele din urmă, pompierii au reușit să stingă focul.

Editor : M.B.