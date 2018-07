VIDEO | O vacă rătăcită în Arad, găsită de proprietari după ce au văzut-o pe Facebook

Surpriză la Arad, unde o vacă s-a plimbat astăzi vreo jumătate de oră prin centrul oraşului. A încurcat puţin circulaţia pe străzi, după care a trecut şi pe trotuare. Anunţaţi de localnici, angajaţii primăriei au priponit-o de un copac într-un parc şi chiar când se gândeau unde să o ducă, au apărut proprietarii. Văzuseră filmări cu bălţata lor pe Facebook şi au pornit să o caute.

Amuzaţi, localnicii nu au ratat ocazia să îşi facă un selfie... cu văcuţa.

Lumea s-a strâns ciopor să vadă vaca din parc şi printre curioşi au fost şi doi turişti străini.

Reporter: Aţi mai văzut aşa ceva?

Turist străin: O vacă în parc, nu.

Proprietarii bălţatei au apărut la fix. Aflaseră de pe internet itinerariul ei şi au recuperat-o chiar când angajaţii primăriei aveau de gând să o cazeze... la adăpostul de câini fără stăpân.

Proprietarul vacii: M-am uitat la telefon pe Facebook, hai-hai... No, am găsit-o acum. Doamne mulţumesc! O fugit azi noapte pe la ora 12:00 și am găsit-o acum.

Evadarea vacii îi costă scump pe proprietari. Amenda pentru cei care lasă animale de curte pe domeniul public ajunge la 500 de lei.

