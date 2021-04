Un incident aviatic major a avut loc marți în județul Mureș, în apropiere de localitatea Reghin. Un avion de luptă MiG-21 LanceR s-a prăbușit. Din fericire, pilotul a reușit să se catapulteze la timp și a fost găsit conștient de primii salvatori care au ajuns la fața locului.

Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei mureșene Batoș, a spus la Digi24 că la momentul prăbușirii se afla în localitate, împreună cu viceprimarul, și au auzit „un zgomot mai ciudat pentru un avion”.

„Ne-am uitat pe cer, am văzut avionul și am văzut că are și o direcție mai haotică, cred că avea și o dâră de foc după el. Totul s-a întâmplat atât de repede, imediat am văzut că se îndreaptă cu botul spre pământ și am zis «gata, pică!». Era la o înălțime joasă, am văzut că în momentul ăla pilotul s-a catapultat și imediat am plecat spre direcția respectivă”, a completat primarul, precizând că în acel moment a sunat și la 112.

El a spus că „pilotul a avut inspirație” și nu a căzut pe casele din sat.

„Am ajuns la fața locului împreună cu domnul viceprimar, am fost primii care am ajuns. Am găsit pilotul, era încurcat între firele de la parașută, ne-a cerut să-l ajutăm să se ridice, l-am pus în mașina noastră, iar domnul viceprimar s-a deplasat cu el spre ambulanță. Bucuria este că pilotul este bine, cu probleme sper nu grave din câte l-am văzut. A cooperat cu noi, este conștient, este bine. E bine că nu a căzut pe vreo gospodărie”, a completat primarul din Batoș.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Dinu Dumitru Cotoi a redat dialogul eu pilotul avionului prăbușit: „L-am întrebat dacă poate să se ridice, a zis că poate, dar să-l ajutăm, și dacă mai are un alt pilot și a zis că-i singur. Atunci ne-am liniștit că dacă nu reușea să se catapulteze nu mai avea șanse. Ne-a spus unde să sunăm, la unitatea lui, la Cluj, și (...) foarte repede au venit echipaje de pompieri, poliție, salvare, elicopterul SMURD, între timp au venit colegii de la baza lui aeriană”.

Edilul a spus că au loc periodic zboruri ale piloților de la Câmpia Turzii, fiind „o zonă unde au posibilitatea să se instruiască”.

Editor : G.C.