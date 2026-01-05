VIDEO Scandal cu focuri de armă în Ilfov, din cauza unei datorii

A fost scandal într-o localitate din Ilfov, unde mai mulți bărbați s-au luat la ceartă în fața unui bar, din cauza unor sume de bani Totul a degenerat în momentul în care unul dintre bărbați a scos o armă.

Bărbații s-au întâlnit întâmplător în fața unui bar, în localitatea Ștefăneștii de Jos. Ei se cunoșteau și, spun surse din anchetă, aveau un conflict mai vechi. De altfel, și în înregistrarea de pe camerele de supraveghere se aude cum aceștia discută despre o sumă de bani pe care unul dintre ei o datora.

În imagini se mai vede și momentul în care începe să degenereze scandalul. Mai exact, după mai multe discuții aprinse, unul dintre bărbați scoate un pistol și trage mai multe focuri de armă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

La fața locului au venit polițiștii care au făcut cercetări. Cel care a tras forma a fost identificat. Este vorba despre un bărbat de 25 de ani, care a mers ulterior la poliție pentru a preda pistolul. El este acum sub control judiciar pentru 60 de zile.

Bărbatul de 49 de ani spre care a fost îndreptat pistolul nu a dorit un ordin de protecție.

