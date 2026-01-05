Live TV

VIDEO Scandal cu focuri de armă în Ilfov, din cauza unei datorii

Data publicării:
scandal
Sursa : captură video

A fost scandal într-o localitate din Ilfov, unde mai mulți bărbați s-au luat la ceartă în fața unui bar, din cauza unor sume de bani Totul a degenerat în momentul în care unul dintre bărbați a scos o armă.

Bărbații s-au întâlnit întâmplător în fața unui bar, în localitatea Ștefăneștii de Jos. Ei se cunoșteau și, spun surse din anchetă, aveau un conflict mai vechi. De altfel, și în înregistrarea de pe camerele de supraveghere se aude cum aceștia discută despre o sumă de bani pe care unul dintre ei o datora.

În imagini se mai vede și momentul în care începe să degenereze scandalul. Mai exact, după mai multe discuții aprinse, unul dintre bărbați scoate un pistol și trage mai multe focuri de armă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

La fața locului au venit polițiștii care au făcut cercetări. Cel care a tras forma a fost identificat. Este vorba despre un bărbat de 25 de ani, care a mers ulterior la poliție pentru a preda pistolul. El este acum sub control judiciar pentru 60 de zile.

Bărbatul de 49 de ani spre care a fost îndreptat pistolul nu a dorit un ordin de protecție.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
protestatari in iran
5
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicolas maduro
Ce se întâmplă cu „posibilii bani” deținuți de familia lui Maduro în Elveția. Anunțul Executivului de la Berna
photo-collage.png (31)
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
masini de politie din germania
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Prejudiciu estimat la 30 de milioane de euro
Jan-Emeryk-Rosciszewski, ambasadorul Poloniei la Paris. Foto captură video
Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a fost suspendat în urma unei anchete pentru trafic de influenţă
bancnote de 100 de lei pe o masa
Taxa pe stâlp, eliminată abia din 2027. Impozitul minim pe cifra de afaceri se reduce la 0,5% şi se elimină tot din 2027
Recomandările redacţiei
Ionut Dumitru
Ce se întâmplă cu bugetul dacă reforma pensiilor speciale nu trece de...
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței din New York.
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de...
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile...
ilustratie cu un bec aprins, monede si un calculator
Prețurile la electricitate ajung tot mai des sub zero în Europa. Ce...
Ultimele știri
Accident grav în Argeș. Opt oameni, între care cinci copii, au ajuns la spital
Înalta Curte a tras la sorți completurile de cinci judecători pentru 2026. Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare
Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei. Ce spune conducătorul BOR despre rolul Aghesmei Mari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Cât costă să zugrăvești un apartament cu două camere în 2026: estimări de preț pe materiale și manoperă
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...