Scene violente au avut loc pe un bulevard din București. Doi șoferi s-au luat la bătaie în trafic. Totul a fost filmat de martori. Urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

Agresorul era pe o trece de pietoni din Sectorul 6 al Capitalei. A avut mai multe divergențe cu privire la prioritatea de trecere cu un șofer de 34 de ani, cetățean străin, din Burundi, potrivit surselor digi24.ro.

Incidentul a avut loc luni seara, potrivit poliției.

Individul a devenit violent și a început să-l lovească pe șofer. Un tânăr de 18 ani a vrut să intervină și a fost și el luat la bătaie de agresor tot pe stradă, printre mașini.

Martorii au sunat la 112, dar până să ajungă echipajele de poliție, doi agenți aflați în timpul liber l-au imobilizat pe bărbatul violent.

Acesta fost dus la secție și audiat. A fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Editor : M.B.