Video Scene violente după o petrecere de Halloween, în Cluj. Mai multe tinere s-au luat la bătaie Data actualizării: 02.11.2025 08:35 Data publicării: 02.11.2025 08:30 Foto: Poliția Română Scene violente au avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca: mai multe fete s-au luat la bătaie. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional. În imagini se văd mai multe tinere costumate de Halloween care își împart pumni și picioare. Câțiva martori încearcă să le despartă.Ulterior, o tânără, de 19 de ani din Cluj-Napoca a reclamat la poliție că a fost agresată de o persoană necunoscută cu care a avut un conflict verbal, pe fondul consumului de alcool.Polițiștii fac cercetări pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.