Un balcon a căzut peste un autoturism în Sectorul 4 al Capitalei. Mai multe echipaje de intervenție sunt în aceste momente la fața locului.

Pompierii au intervenit după ce plăcile balconului s-au desprins și au căzut de la etajul 7. Din fericire, în acel moment nu trecea nimeni pe trotuar, așa că nu au fost rănite persoane.

A fost însă avariat un autovehicul parcat.

A fost pus totodată un perimetru de siguranță și se fac acum verificări pentru a vedea cum a fost posibil să se desprindă balconul și să cadă. La fața locului au fost trimise mai multe mașini de poliție, de pompieri și o ambulanță SMURD.

În imagini se vede cum balconul s-a desprins pur și simplu cu totul și au mai rămas doar câteva dintre obiectele ce se aflau acolo.

Editor : M.B.