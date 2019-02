VIDEO | Un bătrân a subtilizat de sub nasul polițiștilor valiza cu echipament criminalistic

Caz ieşit din comun în Roman. Un bărbat e acuzat că le-a suflat de sub nas poliţiştilor valiza cu echipament criminalistic.

Incidentul s-a petrecut în timp ce agenţii făceau măsurători şi dirijau circulaţia la locul unui accident rutier. Nici măcar n-au observat că au rămas fără valiză, până când un trecător le-a atras atenţia că un bărbat le-a luat geanta şi a plecat cu ea. Poliţiştii l-au găsit imediat, pentru că omul nu apucase să ajungă prea departe. Bărbatul de 69 de ani a spus că n-a furat valiza, ci a găsit-o pe stradă și avea de gând s-o ducă la secția de poliţie.

Polițist: Dacă eşti neam de hoţ! Vezi?

Bărbat: Dar nu sunt, domne`, hoţ!

Polițist: E a ta?

Bărbat: Era acolo jos!

Polițist: Şi ce dacă e acolo! Ce grijuliu eşti tu!

Polițist: Unde-o duceaţi, domne`? E trusa Poliţiei. Unde-o duceaţi?

Bărbat: Voiam s-o duc la Poliţie.

Polițist: Dar unde-i Poliţia?

Bărbat: Păi n-am văzut, că era acolo, jos.

Polițist: Dar Poliţia în oraşul ăsta unde este?

Bărbat: Când am trecut pe-aici nu era nimeni. Băi, nea Liviu, am văzut maşina aici? Nu, bre, doar n-am furat-o. Era jos şi-acum zice că-i furată?

Polițist: Cum de nu ne-ai văzut pe noi, aşa de mari, şi-ai văzut geanta?

Bărbat: Băi, nea Liviu, dacă eu o vedeam mă duceam cu ea!

Etichete:

,

,

,

,