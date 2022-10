VIDEO. Un șef din Jandarmerie este acuzat că ar fi agresat o subalternă și a vrut să o sărute cu forța. Mărturia femeii

Acuzații grave la adresa șefului Jandarmeriei Maramureş. O angajată susține că ar fi fost agresată de inspectorul șef, care ar fi încercat să o sărute cu forța. Ca să poată dovedi totul, femeia l-a înregistrat pe ascuns, apoi a depus plângere.

Incidentul s-ar fi petrecut luna trecută, chiar în biroul inspectorului șef.

Jandarmerița agresată: Șefa mea era plecată și m-a chemat la dânsul în birou. Am mers la dânsul în birou, a început să mă... M-a invitat să iau loc. Fuma, era nervos că nu găsea ceva documente. La final, m-am ridicat să plec și m-a strigat să mă opresc. M-am oprit și s-a năpustit asupra mea brusc, așa, fără niciun preaviz. Pur și simplu a sărit pe mine, m-a luat de mijloc cu o mână, m-a luat de cap și m-a tras cu forță spre dânsul să mă sărute. M-am speriat.

Victima povestește că, pentru a se apăra, s-a văzut nevoită să îl lovească.

Jandarmerița agresată: S-a speriat, s-a retras pe biroul dânsului și de acolo a început să mă amenințe. M-a luat prin surprindere complet, pentru că m-a tras cu forța. N-a fost un gest delicat, a fost o manifestare de forță a unui bărbat de două ori mai mare ca mine.

Odată scăpată din mâinile agresorului, victima și-a dat seama că are nevoie de dovezi, pentru a depune o plângere. Așa că s-a întors în biroul șefului și l-a înregistrat. Apoi, cu dovada în mână, a făcut o plângere la Parchetul Militar.

Discuție între agresor și jandarmeriță:

- Eu chiar sunt foarte scump în a săruta pe cineva, știi? Sau o altă persoană.

- Am nevoie de la dumneavoastră de ceva, ca să-mi găsesc eu liniștea.

- Ok.

- Vă rog să-mi dați cuvântul că nu o să se mai repete niciodată.

- Eu ți-am explicat o chestie atunci. E clar că n-o să se mai întâmple niciodată. Ascultă-mă un pic.

- Ați sărit pe mine și m-am speriat. Așa m-ați încolțit și m-am simțit încolțită.

Marius Militaru, purtător de cuvânt Jandarmeria Română: A fost depusă o sesizare din partea unei angajate din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, prin care se reclamă o presupusă faptă de hărțuire din partea inspectorului șef. Imediat după primirea acestei sesizări, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a transmis solicitarea către instituțiile abilitate să soluționeze astfel de situații.

Până la această oră, inspectorul șef Petru Marcel Florişteanu nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor Digi24 pentru a-și exprima poziția în acest caz. Între timp, acesta rămâne la conducerea Jandarmeriei Maramureș, până la soluționarea cazului.

Editor : Liviu Cojan