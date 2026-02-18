VIDEO Un TIR cu cauciucuri uzate s-a răsturnat într-o benzinărie

Un șofer de TIR a fost la un pas să producă o tragedie în comuna Brebeni din județul Olt. Acesta circula cu anvelope uzate, a derapat și s-a răsturnat într-o benzinărie.

Autoritățile sunt la fața locului și încearcă să repună tirul pe roți.

Polițiștii urmează să stabilească și ce măsuri vor lua asupra șoferului inconștient.

Incidentul a avut loc în timpul celui mai sever episod de ninsoare și viscol din acest an.

Editor : M.B.