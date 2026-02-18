VIDEO Un TIR cu cauciucuri uzate s-a răsturnat într-o benzinărie Data publicării: 18.02.2026 10:00 Foto: Digi24 Un șofer de TIR a fost la un pas să producă o tragedie în comuna Brebeni din județul Olt. Acesta circula cu anvelope uzate, a derapat și s-a răsturnat într-o benzinărie. Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod roșu la noapte, avertizează ANM Episod de vreme severă în România. Climatolog: Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre Ploile din țară se vor transforma în ninsoare în următoarele zile. Unde s-a depus deja zăpada Ambulanță blocată în zăpadă în Iași. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor Focar de infecție la marginea unui oraș din vestul țării. Primăria a fost somată Metoda inedită prin care un oraș a decis să-i determine pe șoferi să circule mai prudent Localități sufocate de lefurile din primării. Cazul unei comune din Iași cu 13 angajați: „Recunosc, noi trebuie să fim desființați” Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar putea tripla. O nouă schemă între soț și soție pentru bonus-malus Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, și cine face parte din delegația României (surse) Autoritățile sunt la fața locului și încearcă să repună tirul pe roți.Polițiștii urmează să stabilească și ce măsuri vor lua asupra șoferului inconștient.Incidentul a avut loc în timpul celui mai sever episod de ninsoare și viscol din acest an. Editor : M.B. Etichete: tir accident rutier ninsoare viscol Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii 2 Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie... 3 Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori... 4 Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru 5 Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit