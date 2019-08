VIDEO/FOTO. Accident grav pe DN1: Doi morţi şi şapte răniţi în urma unei depăşiri iresponsabile într-o curbă periculoasă

O depășire periculoasă a fost fatală pe DN1, în județul Bihor. Doi oameni și-au pierdut viața și alți șapte au fost răniți într-un grav accident produs în această dimineață. Un microbuz și un tir s-au ciocnit în Uileacu de Criș. Cei șapte pasageri din microbuz plecau la muncă în străinătate, în Cehia. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de trei ore.

Șoferul microbuzului a vrut să depășească o mașină într-o curbă foarte periculoasă de pe DN1. Nu a reușit să revină la timp pe banda sa de circulație și s-a izbit frontal de un tir care venea din sens opus.

Bărbat: Păi din ce am văzut, microbuzul din Moldova mergea spre vamă, a intrat pe contrasens, am înțeles că a efectuat o depășire sau ceva și a intrat direct în TIR.

Reporter: De cât timp așteptați?

Bărbat: O oră și jumătate, aproape două.

Lavinia Lascău, purtător de cuvânt IPJ Bihor: Un bărbat de 42 de ani din Republica Moldova, în timp ce conducea un microbuz pe direcția Tileag-Oradea, într-o curbă marcată și semnalizată corespunzător, a efectuat manevra de depășire, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu un autotren cu semiremorcă, condus de un bărbat de 50 de ani din jud Dolj. După producerea accidentului rutier, microbuzul a ricoșat într-un auto parcat în afara părții carosabile.

Accidentul a avut loc în localitatea bihoreană Uileacu de Criș. Unul dintre bărbații care locuia în zonă a auzit un zgomot puternic și a încercat să îi ajute pe șoferul TIR-ului și pe pasagerii microbuzului.

Bărbat: Am întrebat șoferul de camion dacă e în regulă, a zis că e în regulă, dar că se simte un pic rău. Am mers la microbuz să văd persoanele de acolo cum sunt. Am văzut două persoane, decedate, cred. Am încercat să ajut persoanele, să le scot din microbuz. Am reușit doar unul. Unul nu am putut să îl scot dintre scaune, trei persoane au ieșit singure afară din mașină.

Accidentul a fost fatal pentru șoferul microbuzului, în vârstă de 42 de ani și pentru un bărbat de 33 de ani, care se afla chiar în spatele său. Șoferul TIR-ului s-a lovit cu capul de parbriz. Cât despre pasageri...

Marius Țundrea, medic primar SMURD Bihor: Două persoane sunt în stare mai gravă, unul de cod roșu, altul de cod galben. Restul de cod verde. Pacientul de cod roșu a și intrat în sala de operație, fiind cu splina ruptă. Cealaltă pacientă va rămâne cu siguranță Internată, iar ceilalți cinci pacienți sunt cu contuzii și posibile fracturi pe care le vom afla după efectuarea investigațiilor.

Circulația între Oradea și Huedin a fost întreruptă pe ambele sensuri, iar traficul a fost deviat pe rute ocolitoare.

Editor web: Liviu Cojan