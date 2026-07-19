O rupere de nori care a avut loc sus, pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi, acesta a ieşit din matcă iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip se revarsă pe DN 1. Cel puţin un cartier al oraşului este izolat.

ACTUALIZARE 17.24: Circulația pe DN1 este întreruptă. Oamenii sunt îndemnați să nu pătrundă pe tronsoanele închise circulației.

„S-a încercat o deviere a circulației de pe drumul național către strada Zamorei, în județul Bușteni, însă pentru că este necesară în continuare desfășurarea intervenției de către toate efectivele aflate în teren, circulația este întreruptă pe Drumul Național 1, unde apa începe să să scadă în intensitate.

De asemenea, mai sunt zone în țară unde sunt precipitații abundente. De altfel și pe Drumul Național 71, între Târgoviște și Sinaia, pe zona localității Moroieni din județul Dâmbovița este oprită și acolo circulația. Sunt aluviuni scurse pe carosabil de pe versant în urma averselor torențiale. În aceste condiții meteorologice total nefavorabile, pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să nu pătrundeți pe acele tronsoane închise circulației. Nu încercați să traversați drumurile unde sunt acumulări mari de apă și de aluviuni. Acționăm în teren. Pe măsură ce apa se va mai retrage și va fi posibilă reluarea circulației pe Drumul Național 1, vom anunța”, a transmis comisarul-șef Infotrafic, Ramona Tudor.

ACTUALIZARE 17.06: DSU precizează că apele au început să se retragă, iar pompierii prahoveni urmează să acționeze pentru evacuarea apei din aproximativ 22 de gospodării inundate.

„Forțele de intervenție au fost suplimentate, iar la fața locului vor acționa 27 de cadre (1 ofițer și 26 de subofițeri), cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 3 autospeciale de primă intervenție și comandă, o ambulanță SMURD, 2 motopompe remorcabile, 5 motopompe transportabile și 1 ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă”.

ACTUALIZARE 16.39: Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, a spus, la Digi24 că două persoane au fost luate de viitură.

„Nordul județului Prahova este sub cod portocaliu începând cu această dimineață, de la Sinaia în sus, Bușteni, Comarnic. DN1 este blocat din cauza apelor care s-au scurs de pe versanți, 2 pietoni au fost luați de viitură. Una dintre aceste persoane a suferit traumatisme la nivelul membrelor superioare. Au fost transportate la spital, sunt în afara oricărui pericol.

Totodată, prefectul județului Prahova a precizat că, în urmă cu câteva ore, a fost activat și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției.

ACTUALIZARE 16.30: Într-o intervenție telefonică la Digi24, Raed Arafat, a explicat că ploile au scăzut ca intensitate, adăugând că doi oameni au fost salvați dintr-o mașină luată de viitură.

„La nivelul localității Bușteni pompierii au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau autoevacuate din mașinile lor în zonă Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate ca fiind dispărute”.

Totodată, șeful DSU a precizat că o femeie a fost luată de viitură, dar salvată. Aceasta are fracturi la nivelul membrelor inferioare și a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital.

„Din informațiile pe care le am acum, ploile au scăzut ca intensitate, apa începe să scadă în zonă și pompierii vor continua sprijinul către populație și, dacă va fi nevoie, vom mobiliza mai mult personal pentru a veni în sprijinul celor care au fost afectați de viitura respectivă”.

Arafat a precizat că intervenția în zonă este „dificilă și periculoasă”, precizând că populația ar trebui să respecte recomandările care provin de la autorități, mai ales prin RO-ALERT, de la pompieri sau alte forțe de intervenție precum Jandarmerie, Poliția.

Într-o postare publicată pe Facebook, Departamentul de Situații de Urgență a explicat că intervenția pompierilor în Bușteni este în plină desfășurare.

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„Femeia de 33 de ani surprinsă de apă a fost asistată de echipajul SMURD și transportată la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, pompierii au evacuat o persoană dintr-o locuință și au mutat-o într-o zonă sigură, iar doi bărbați au fost scoși dintr-un autoturism cu care rămăseseră blocați.

În aceste momente, echipajele verifică fiecare locuință de pe strada Libertății, pentru a identifica persoanele care au nevoie sau doresc să fie evacuate. La intervenție acționează 16 cadre militare și un ofițer, cu 4 autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD, iar forțele au fost suplimentate cu o motopompă de la Garda de Intervenție Băicoi și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Misiunea este în desfășurare, iar pompierii continuă intervențiile pentru protejarea populației din zonele afectate”.

Știrea inițială: Meteorologul Sergiu Olteanu, aflat la stația meteo Vârful Omu, a declarat la Digi24 că în ultimele zeci de minute au căzut ploi torențiale care au format torenți puternici pe văile din Bucegi, în special pe Valea Jepilor, și i-a avertizat pe turiști să evite zona până la trecerea fenomenelor meteo.

Viitura a inundat apoi staţiunea Buşteni de pe Valea Prahovei. Mircea Corbu, fost primar al stațiunii, a declarat pentru News.ro că cel puţin un cartier, cel din zona telecabinei, unde se află, este izolat şi nu poate ajunge în zona centrală a localității.

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„La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în oraşul Buşteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulaţia şi accesul în anumite zone. Echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundaţii şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situaţia este în dinamică”, a transmis IPJ Prahova.

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Poliţiştii recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, şi să respecte recomandările autorităţilor şi ale forţelor de intervenţie.

Pentru situaţiile care pun în pericol viaţa, integritatea persoanelor sau bunurile, cetăţenii sunt rugaţi să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Editor : A.M.G. | M.I.