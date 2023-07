Viktor Orban, discurs cu înțepături pentru România și atacuri la UE, la Băile Tușnad: MAE român mi-a spus despre ce să nu vorbesc

Premierul maghiar Viktor Orban a declarat, sâmbătă, la Universitatea de Vară Tusvanyos, că MAE i-a trimis un document în care transmite „despre ce trebuie să vorbesc și despre ce nu trebuie să vorbesc”. „Mi se spune să nu vorbim despre chestiile delicate, n-am să vorbesc despre ele”, a mai afirmat acesta. El de asemenea a declarată că Ungaria susține aderarea României la Schengen. Viktor Orbán a mai spus că trăim într-o perioadă periculoasă din istoria omenirii iar echilibrul de putere în lume s-a schimbat și acum suferim consecințele grave ale acestui lucru. „UE se sperie de concurență și se închide într-un ghetou economic, politic și cultural”.

Premierul maghiar Viktor Orban participă sâmbătă la Universitatea de Vară Tusvanyos (Băile Tușnad). Foto: Inquam Photos/ Laszlo Beliczay Deschide galeria foto

Declarații ale lui Viktor Orban la Băile Tușnad:

„Am ajuns în siguranță aici. Luptăm pentru valorile creștine și noi trebuie să fim alături și avem nevoie de frații noștri ortodocși români.

Mă întreb mereu ce ar trebui să vorbesc aici. În fiecare an primesc materiale auxiliare. Într-un document oficial, statul român ne-a sfătuit să nu vorbim despre lucruri care ar putea ofensa sensibilitățile românești, drepturile colective ale minorităților, unitățile administrative românești inexistente. Probabil că se gândesc la Transilvania și Ținutul Secuiesc, dar nu am susținut nici măcar un minut că acestea sunt unități administrative românești. N-am să vorbesc despre ele, despre ce ar putea jigni românii. Nu vorbim despre drepturile colective ale minorităților. Nu o să vorbesc despre asta, dar consider că ele există.

Ar trebui să evit, mai spune documentul, abordarea revizionistă și xenofobă a abordărilor despre migrație. Ok. E o capsulă a timpului. Îmi aduc aminte de un banc. Deci despre asta n-am să vorbesc. Dar dacă am tot primit acest document, atunci ce recomandăm noi?

Păi în primul rând dacă vine președintele României în Ungaria și a primit invitație, nu o să îi spunem despre ce să vorbească și despre ce nu să vorbească.

Ambiția cea mai mare a României, aderarea la Schengen, este susținută de Ungaria și un obiectiv principal este aderarea României la Schengen.

România are un nou prim-ministru, îi dorim noroc, e al 20-lea de când sunt eu premier.

Ne apropiem de o coliziune cu China. În ultimii 300 de ani au existat 16 cazuri în care pe lângă puterile mondiale s-a mai adăugat un câștigător. În 12 cazuri a fost prin război. Experiența ne arată că puterea mondială dominantă se vede mai bună decât e și provocatorului îi atribuie calități mai negative decât sunt în realitate.

Coliziunea între SUA și China este mult mai posibilă decât vedem noi. Vestea bună este că războiul nu e inevitabil. Trebuie să se găsească un nou echilibru. Noi nu jucăm în acest meci.

Să spun și despre UE. UE este anxioasă și se simte încolțită, are motive bune să se simtă așa. UE se vede bine. Este o uniune bogată care vede în jurul său o lume plină de temeri, o dezvoltare brutală și un consum fără precedent. Milioane vor să vină spre Europa și este un val pe care nu îl putem opri, va trece de Marea Mediterană.

Dacă aruncăm o privire și asupra FMI putem vedea că în top 10 al țărilor în 2030 nu îi vom mai vedea pe Franța, Marea Britanie; Germania va fi abia pe locul 10.

UE arată ca un campion de box care își arată centurile dar nu vrea să intre în ring. Ne vom închide într un ghetou cultural economic. UE poate fi decuplată de energia rusă dar e doar o iluzie, pentru că Rusia nu poate fi decuplată de celelalte zone ale lumii.

Noi ne pierdem competitivitatea. Azi vrem să intrăm în această competiție dar pentru energie s- au dublat costurile, în timp ce China le are la fel sau mai mici. Marile firme europene nu vor să se decupleze, nu vor nici măcar să mai iasă din Rusia. 1400 de firme occidentale mari au ieșit în proporție de 8,5% din Rusia. Industria minieră, energetică, farmaceutică au rămas în Rusia. 3,5 miliarde de dolari au vărsat anul trecut în Rusia. Deci acel atac al ucrainenilor nu e decât ungarofobie.

UE refuză moștenirea creștină , vrea să schimbe populația. Acest guvern federalist ne-a dus la un imperiu căruia nu îi putem cere socoteală. Degeaba ne place Europa, trebuie să ne luptăm. Noi nu dorim ca toți să avem aceeași credință dar ținem la un lucru. Avem o cultură și o credință comună și asta trebuie să protejăm noi maghiarii. Nu o să ne dăm în spate.

În Europa ne vom ține de drepturile noastre. De 13 ani construim noul sistem economic. A funcționat foarte bine. Planul nostru a fost ca până în 2030 să existe o Ungarie sigură și prosperă. Cu obiectivele stăm bine. Performanța s-a triplat în ultimii 10 ani.

Dacă ne uităm la competitivitatea Ungariei, am dublat-o în ultimii 10 ani. Dependența de importul energetic a scăzut, suntem la 23% în 2030, vrem să fie zero importul de energie. Curge lapte și miere practic. Doar că ăia de prin Ungaria nu prea o simt, că vin să își facă cumpărături la noi.

Toate resursele trebuie să le direcționăm către politicile de familie. Nu trebuie să scadă populația maghiară.

Reunificarea națiunii: nu stăm prost. Din 2010 resursele au fost crescute de 10 ori Se văd rezultatele. Aș dori să îi felicit pe secui și ardeleni care au fost capabili să adune semnături pentru minority safe pack.

În final, aceste fundamente economice ale noii epoci sună bine, dar mai avem un hop. În 3 ani ne-am ciocnit cu 2 meteoriți: pandemia de Covid, am revenit repede, dar în 2022 a venit războiul și este o nucă mai tare. Ne a deviat de pe calea noastră.

Astăzi, Ungaria se luptă ca să revenim de pe această cale deviată și să urmăm aceeași cale obișnuită până în 2030. Această revenire anticipez că se va întâmplă în iunie 2024. Trebuie să fim lucizi să construim relații cu puterile și în unirea națiunii să fim perseverenți”.

