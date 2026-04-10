Vinerea Mare 2026: De ce se ține post negru și ce simbolizează trecerea pe sub masa din biserică (Sfântul Epitaf)

Data actualizării: Data publicării:
Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor 2026. Foto Getty Images
Vinerea Mare: Semnificația biblică a zilei Tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare 2026 Ce nu este recomandat în Vinerea Mare

La 10 aprilie 2026, credincioșii marchează Vinerea Mare, una dintre cele mai solemne zile din calendarul creștin, dedicată rememorării Patimilor și răstignirii lui Iisus Hristos. Momentul este caracterizat prin post aspru, reculegere și participarea la slujbe speciale în lăcașurile de cult, unde are loc ritualul scoaterii Sfântului Epitaf. Acest gest simbolic evocă jertfa Mântuitorului și pregătește comunitatea pentru celebrarea Paștelui. Preotul Marius Oblu a explicat pentru Digi24.ro semnificația acestei zile în tradiția creștină, precum și modul în care credincioșii sunt îndemnați să o trăiască.

Vinerea Mare nu se rezumă la manifestări de evlavie, ci reprezintă și un prilej de introspecție, iertare și apropiere de valorile spirituale autentice, contribuind la pregătirea sufletească pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Vinerea Mare: Semnificația biblică a zilei

Vinerea Mare reprezintă momentul în care credincioșii ortodocși comemorează Patimile și moartea pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, un moment central al mântuirii oamenilor. Această perioadă este marcată de post sever, rugăciune și reflecție profundă, fiind dedicată contemplării sacrificiului suprem și iubirii nemărginite manifestate față de întreaga omenire.

Totodată, este evocată atât suferința și jertfa Domnului, cât și episodul tâlharului pocăit, care, recunoscându-și greșelile, a primit iertarea și făgăduința raiului. Acest moment ilustrează milostivirea divină și oferă un model de smerenie și căință autentică.

Tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare 2026

„Vinerea Mare este momentul în care credincioșii ortodocși comemorează, cu profundă evlavie, Patimile și moartea Mântuitorului Iisus Hristos. Ziua are un caracter aliturgic, ceea ce presupune absența Sfintei Liturghii, întreaga atenție fiind orientată către rugăciune, post și reculegere.

Ritualul central îl constituie scoaterea Sfântului Epitaf din altar și așezarea acestuia în mijlocul bisericii, pe o masă special pregătită. Credincioșii iau parte la Prohodul Domnului și participă la procesiunea în care Epitaful este purtat în jurul lăcașului de cult, gest ce simbolizează înmormântarea Mântuitorului. La finalul slujbei, acesta este readus în altar și așezat pe Sfânta Masă, marcând, simbolic, punerea lui Hristos în mormânt.

Un obicei specific acestei zile este trecerea pe sub masa pe care se află Epitaful, după ce credincioșii sărută Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Gestul are o profundă încărcătură simbolică, sugerând unicitatea Jertfei Fiului lui Dumnezeu și oferind totodată prilejul unei reflecții personale asupra sacrificiului Său.

De asemenea, Vinerea Mare este asociată cu postul negru, care amintește de suferințele îndurate de Mântuitor în drumul spre Golgota. Pentru cei care nu pot respecta această rânduială în totalitate, tradiția recomandă evitarea urzicilor și a oțetului, în amintirea momentului în care lui Hristos i s-a oferit oțet după biciuire. În zorii zilei, în unele zone, credincioșii obișnuiesc să afume locuința cu tămâie, înconjurând-o de trei ori, ca gest simbolic de protecție și purificare.”, a explicat sursa Digi24.ro

  • Conform tradițiilor populare, condițiile meteorologice din Vinerea Mare sunt interpretate și din perspectivă agricolă: ploaia este considerată semn al unui an roditor, în timp ce lipsa precipitațiilor ar prevesti recolte mai slabe.

Ce nu este recomandat în Vinerea Mare

„Vinerea Mare este considerată una dintre cele mai încărcate de evlavie zile din tradiția ortodoxă, motiv pentru care credincioșii sunt îndemnați să păstreze liniștea și sobrietatea în gospodării. Potrivit obiceiurilor străvechi, în această zi nu se coc cozonaci, pâine sau alte produse din aluat, pentru a nu „arde mâinile Maicii Domnului. De asemenea, sunt evitate activitățile precum cusutul sau țesutul, tradiția sugerând că nerespectarea acestor rânduieli ar putea aduce necazuri.

În același registru, nu sunt recomandate spălatul hainelor, curățenia generală sau muncile gospodărești solicitante. Aceste restricții simbolizează respectul față de sacralitatea momentului și dorința de a menține o atmosferă de liniște și reculegere în familie. Totodată, sacrificarea animalelor este interzisă, subliniind caracterul profund spiritual al zilei și apropierea de sărbătoarea Învierii.

Săptămâna Mare depășește dimensiunea postului alimentar, fiind un interval dedicat introspecției, rugăciunii și faptelor bune. Credincioșii sunt încurajați să își ceară iertare unii altora, să manifeste compasiune și să trăiască aceste zile cu smerenie, iubire și echilibru interior. Respectarea acestor rânduieli nu reprezintă numai o tradiție, ci și o cale de apropiere de valorile autentice ale credinței și de pregătire sufletească pentru Învierea Domnului.”, a conchis preotul

