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Exclusiv Vizita arhitectului NATO 3.0 la București și miza pentru România. Diaconescu: „E mai greu decât atunci când Trump avea puteri depline”

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Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării. Foto: Profimedia
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Numărul doi din Pentagon, subsecretarul american al Apărării Elbridge Colby, considerat arhitectul conceptului NATO 3.0, este prezent la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan, de la ora 15:00,  într-un moment extrem de important pentru arhitectura de securitate din Europa și, în același timp, în contextul alegerilor intermediare din SUA. Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a explicat, la Digi24, care sunt mizele vizitei oficialului american, ce înseamnă pentru România și Europa în ansamblu repoziționarea trupelor americane și ce influență va mai avea Donald Trump.

În afară de vizita în România, Elbridge Colby va avea o întâlnire organizată de Pentagon în Polonia, cu o parte a reprezentanților statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice.

El este inițiatorul și cel care este mandatat să discute despre și să formuleze propunerile legate de NATO 3.0. În esență, NATO 3.0, în logica lui, ar însemna această redislocare a forțelor americane din Europa sau în interiorul Europei, pentru că sunt patru variante pe care ar urma să i le propună lui Hegseth și ideea fundamentală: europenii să își preia proximitatea ca sistem defensiv convențional, pentru că, în ceea ce privește desfășurarea nucleară, armele într-o formă sau alta, care țin de spațiul aerian, naval și comunitatea de informații, oricum Statele Unite ar rămâne poziționate în Europa. Dar reedistribuirea forțelor convenționale este, de fapt, argumentul și scopul acestor contacte, al acestui dialog.Este una din cele patru variante și în ideea de a muta forțe convenționale americane spre Flancul Estic”, a explicat Cristian Diaconescu.

Însă, în același timp, în cadrul NATO 3.0, se discută despre diminuarea disponibilității americane de a merge în prima linie în cazul unei agresiuni directe, de a fi primii care reacționează, atrage atenția fostul diplomat.

În contextul rezultatelor la alegerile intermediare din SUA, care vor permite Partidului Democrat să preia controlul asupra ambelor camere ale Congresului american, Cristian Diaconescu a făcut apel la o atitudine echilibrată a țărilor europene.

Conform competențelor constituționale, președintele Donald Trump poate lua decizii în ceea ce privește redislocările, desfășurările militare, într-un sens sau în altul. În continuare poate lua aceste decizii. Congresul poate interveni din ianuarie, eventual - au un act de strategie națională se numește, eventual, prin decizii prin care interzic sau limitează finanțarea unor astfel de redislocări. Deci, observați cât de complexă este relația decident - Casa Albă – Congres, în legătură cu un subiect care ne interesează până în cosmos. De aceea, spuneamîncurajez o foarte atentă și balansată atitudine. Acum, pentru decidentul din România, mai ales pe problemele de securitate, e mai greu decât în perioada în care domnul Trump avea puteri depline”, a afirmat fostul ministru de Externe.

Acesta a mai explicat și că aparenta tăcere a țărilor europene după alegerile intermediare din SUA este o tactică înțeleaptă și în acest context „este bine să aștepți”.

După cum bine ați văzut, cel puțin în ultima perioadă, nici în legătură cu retorica, uneori greu de înțeles, a președintelui Trump nu au mai existat răspunsuri europene, au tăcut. Au tăcut în legătură cu diversele atitudini, gesturi, exprimări, postări în ceea ce privește Groenlanda și, până la urmă, s-a găsit o soluție”, a conchis Cristian Diaconescu.

Editor : Ș.R.

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