News Alert „Voi provoca un adevărat masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din București. Poliția face verificări

masina de politie
Foto: Poliția Română

Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale. „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arată în mesaj. „Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul. Poliţia Capitalei precizează că nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

ACTUALIZARE 09:15 Crina Eșanu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, a declarat, luni, la Digi24, că astfel de amenințări au fost trimise și la unități de învățământ din județul Mureș.

„La data de 21 septembrie, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din municipiul Bucureşti şi unele unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare”, anunţă, luni dimineaţă, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, după sesizare, s-au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.

„Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală. Menţionăm că Poliţia Capitalei şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale”, a mai transmis sursa citată, conform News.ro.

Poliţia precizează că tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip.

În cadrul mesajului, persoana care l-a transmis susţine că va intra în şcoală „cu două Pistoale Beretta”.

„Să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulţi copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliţia, mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”, se arată în mesaj.

